16 советов как попасть на работу в компанию мечты

У многих есть компания мечты — место, где хочется работать. Мечта обычно сопряжена с ощущением невозможности ее осуществить ("Да ну, туда с улицы разве попадешь!"). Для кого-то компания мечты — Google или "Яндекс", для кого-то — "Росатом" или "Газпром-нефть", если судить по рейтингу работодателей России, а для кого-то — Первый канал или аудиторская компания "большой четверки". Как попасть на работу в компанию мечты?

Как отмечают эксперты HeadHunter, прежде всего стоит разобраться, почему вы стремитесь именно туда. Не исключено, что вы заблуждаетесь в каких-то ожиданиях.

Работодатели — лидеры в своей отрасли привлекательны по многим причинам. Кто-то ищет в большой, известной компании хороший соцпакет и стабильность (можно устроиться и проработать до пенсии), кто-то — престиж. Кто-то думает, что там есть такие возможности для головокружительной карьеры, каких не бывает в маленьких компаниях, а кто-то надеется найти там сказочные зарплаты. Многие наслышаны про демократичную корпоративную культуру, яркие офисы с гамаками и пресловутые "печеньки" в крупных ИТ-компаниях, и кто-то всерьез стремится туда ради них.

А кто-то ищет интересные и креативные задачи, мечтает оказаться в сильной и амбициозной команде или под руководством конкретного мэтра в узкой сфере. И в таком случае компанией мечты может быть далеко не самая известная компания на рынке.

Прежде чем пытаться попасть в конкретную компанию, постарайтесь понять, что именно вы надеетесь там найти. И отыщите способ разузнать, а точно ли там это есть. Можно поискать отзывы о компании как о работодателе, а можно найти "инсайдеров", используя правило семи рукопожатий.

Впервые на работу: Что писать в резюме неопытным сотрудникам Первый выход на работу - это очень ответственно. Большинство потенциальных сотрудников боится проходить собеседование впервые, и это не удивительно, ведь у таких кадров нет опыта, и они не знают, что ждет их на новом месте. В любом случае опыт приходит со временем, и, чтобы стать высококвалифицированным специалистом, необходимо начать что-то делать, поэтому познание "рабочего мира" для неопытных и молодых сотрудников неизбежно.

Не исключено, что ваши ожидания основаны на мифах, а то, к чему вы на самом деле стремитесь, вы быстрее обретете в менее известной компании. Например, в известных компаниях многие надеются найти высокие зарплаты, но на самом деле порой действует обратный принцип: чем известнее и престижнее компания, тем меньше вероятность того, что зарплаты там выше рынка. Всё просто: платить больше вынуждены как раз неизвестные компании, потому что им нечем, кроме материальных выгод, привлечь хороших специалистов. А вот в известную компанию хорошие специалисты и так стремятся сами — нет необходимости "соблазнять" их деньгами.

Если вы никогда до этого не работали в крупных компаниях, то вас может очень удивить сложность и перегруженность формальных процедур, которыми там обычно обставлен любой шаг, — что поделать, это обратная сторона того, что в таких компаниях серьезно относятся к малейшим рискам, а все процедуры давно отлажены. Мечту "Я придумываю и тут же пускаю в дело смелые, креативные идеи" скорее получится осуществить в маленьком стартапе, чем в большой, известной компании.

Подготовьтесь. Если вы уверены, что вам нужна работа именно в этой конкретной компании, — вперед. Нет ничего невозможного. То, что работу в престижной компании можно найти только по знакомству, — наш национальный миф, и мы обязательно посвятим отдельную статью причинам его появления. А пока — советы для тех, кто ищет возможности, а не причины "почему нет".

Оцените свои опыт и знания. Подумайте, что вы можете предложить компании мечты, а чего вам не хватает, чтобы стать для нее желанным кандидатом. Если меняете профессиональную сферу или впервые выходите на рынок труда, придется поработать над тем, чтобы убедить работодателя в серьезности ваших намерений. Соберите лаконичное портфолио, делайте в резюме и рекомендательном письме акцент на желании развиваться и высокой обучаемости.

Изучите ее вакансии. Учитывайте, что официальное наименование некоторых известных компаний отличается от названий брендов, под которыми их знают на рынке. Некоторые такие компании размещают вакансии под своим брендом, а некоторые — под юридическим наименованием, о котором знают не все.

В каких случаях стоит просить повышения зарплаты у работодателя Представьте такую ситуацию: вы успешно прошли собеседование и вас приняли на работу. Вы достигли своей цели и, очевидно, должны радоваться "триумфу". Однако улыбка на лице возникает далеко не у всех работников, которых хотят утвердить в должности. Некоторых соискателей не устраивают цифры, прописанные в оффере, и они хотят поторговаться.

Если по известному бренду компании вакансии не находятся, не поленитесь потратить время на то, чтобы уточнить на официальном сайте компании ее точное наименование, и попробуйте поискать вакансии через него. По вакансиям вы поймете, какие требования в компании предъявляют к профессионалам на вашей позиции и какая в компании корпоративная культура. Возможно, нужно поучиться чему-то дополнительно или подумать, чем компенсировать временный недостаток знаний и навыков.

Следите за новостями и вакансиями. В СМИ следите за новостями о компании — когда готовится масштабный проект или меняется структура, потребность в новых кадрах может вырасти.

Ищите информацию. Известные компании и их сотрудники много пишут о своих проектах и условиях работы — в официальных блогах, на страницах в социальных сетях, в том числе личных. Так они привлекают новых работников и подтверждают статус лидера отрасли. Поищите публикации о том, какие задачи в последнее время решала привлекательная для вас компания.

Изучите продукты и сервисы компании. Разберитесь, на чем сейчас зарабатывает компания. Внимательно просмотрите описания ее продуктов и услуг. Если это программа или сервис — установите их себе, оцените с точки зрения пользователя. Поищите предложения конкурентов: так вы поймете, с какими новшествами приходится конкурировать работодателю вашей мечты. Чем глубже погрузитесь в специфику, тем лучше. Человек, который на собеседовании или даже в сопроводительном письме вместе с откликом на вакансию демонстрирует глубокую погруженность в бизнес компании, получает большое преимущество. Сразу видно, что его интерес к работе здесь — не пустые слова.

Заявите о себе

Откликайтесь на вакансии. Очевидный способ получить работу в компании мечты — подготовить хорошее резюме, адаптировать его под каждую конкретную вакансию, продумать сопроводительное письмо и откликнуться на подходящую вакансию. Главное здесь — хорошо изучить требования и здраво оценить свой уровень.

Дизайнер освоил узкое направление и хочет устроиться в компанию "А" — "А" лучшая в отрасли и недавно анонсировала новый масштабный проект. Дизайнер следит за вакансиями на официальных страницах компании и в соцсетях ключевых сотрудников. Как только появляется подходящее предложение, он отправляет резюме и портфолио.

Напишите работодателю напрямую. Если у компании нет открытых вакансий, можно попробовать связаться с руководителем или HR-менеджером напрямую. Представьтесь, объясните, почему вас интересует работа в этой компании, расскажите, чем можете быть ей полезны, отправьте ссылку на свое резюме и попросите иметь вас в виду, когда появятся подходящие для вас позиции. Поверьте — это работает.

Домашние дела отвлекают от поиска работы каждого пятого соискателя Самой частой причиной, которая отвлекает от поиска работы, россияне назвали личные и домашние дела. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил у соискателей, что же мешает им искать работу. В социологическом опросе участвовало 1600 экономически активных респондентов из всех округов России.

Но важно понимать, что такие письма работают по принципу "холодных продаж" — компания не проявляла первой интерес к вам, и не факт, что у нее в данный момент открыты вакансии. Поэтому не принимайте близко к сердцу, если вам ничего не ответят. Главное, не обходитесь общими фразами, а постарайтесь коротко обосновать, чем ваш опыт может быть полезен компании.

Архитектор занимается городским планированием. Компания, в которую он хочет попасть, редко публикует вакансии. Архитектор пишет руководителю компании вежливое письмо. Он объясняет, что впечатлен их проектами, наслышан про опыт руководителя, давно мечтал поработать под его руководством. Рассказывает о своем опыте. Заканчивает письмо предложением обсудить возможности для сотрудничества.

Ходите на профильные мероприятия. Конференции, лекции интересных спикеров, презентации хорошо подходят для ненавязчивого знакомства с теми, кто работает в компании, — возможно, в том самом отделе, куда вам хотелось бы попасть. Перерывы на кофе и фуршеты придуманы именно для того, чтобы знакомиться. В неформальном разговоре можно узнать о новом проекте и вообще побольше выяснить про компанию мечты, заодно — рассказать о себе.

Представитель компании выступает на отраслевой конференции и презентует новый электронный сервис. Один из посетителей задает из зала хорошие, правильные вопросы про сервисы, а в перерыве подходит поговорить подробнее. Представляется, объясняет, что тоже работает в этой сфере, интересуется темой. Вручает визитку, просит иметь его в виду, если в компании появятся вакансии. Через пару месяцев из компании увольняется один из ключевых менеджеров, руководитель отдела вспоминает, что знаком с уже подготовленным человеком, и приглашает его на собеседование.

Устройтесь на стажировку. Начать карьеру в крупной компании можно еще в студенческие годы — просто следите за ее стажировками. Предложения о стажировке публикуют на hh.ru как вакансии, поэтому просто подпишитесь на вакансии компании. А еще подпишитесь на официальную страницу компании в социальных сетях — там тоже могут разместить объявление о наборе стажеров. Вариант проявить инициативу и отправить в компанию письмо "Возьмите меня стажером, если у вас откроется вакансия" тоже может сработать. Только подойдите к формулировке этого письма серьезно и вдумчиво.

Даже если компания обычно не нанимает стажеров, проявите инициативу. Предложите попробовать такой формат: вы приходите на месяц или два с минимальной ставкой, а работодатель воспринимает это как стажировку, дает реальные проекты и смотрит вас в деле. Мотивируйте такое предложение сильным желанием поработать в интересной вам команде. Попытка не пытка. В худшем случае просто получите отказ, а в лучшем — попадете в компанию мечты.

Участвуйте в профессиональных конкурсах. Некоммерческие проекты и профессиональные конкурсы — шанс обратить на себя внимание. Профессиональное сообщество в любой отрасли обычно довольно небольшое, про хоть сколько-нибудь значимые активности узнают все. Если в вашей сфере есть практика решать необычные задачи для конкурсов или ради совместного развития навыков — присоединяйтесь и участвуйте. Потенциальный работодатель может заметить вашу работу среди призеров и пригласить на работу.

Предложите улучшение продукта. Вы не зря изучили сервисы и предложения компании — используйте эти знания. Например, предложите, как улучшить интерфейс, чтобы клиенту стало удобнее делать покупки. Или продумайте систему поощрений для постоянных покупателей. Если заметили где-то ошибку или неудобное решение — вежливо сообщите об этом, показав, как можно всё исправить. Избегайте менторского тона, стройте общение так, словно помогаете доброму знакомому — будьте доброжелательны и профессиональны.

Следите за курсами и воркшопами. Профессионалы из компаний мечты часто ведут преподавательскую деятельность. Это могут быть мастер-классы, краткосрочные курсы и даже предметы в рамках высшего образования. Если вы ищете выход на конкретного "мэтра" из вашей профессиональной сферы, то успешная учеба у него — идеальный шанс заявить о себе. Профессионалы часто пополняют свою команду бывшими учениками. Только помните, что другие студенты могут преследовать те же цели — здесь тоже без конкуренции не обойдется.

Сохраняйте правильный настрой. Даже работодатели мечты всегда заинтересованы в мотивированных сотрудниках и хороших профессионалах. Если сейчас нет свободной позиции, она может появиться позже. И если вы заранее дадите знать о своем желании работать в компании, есть вероятность, что, прежде чем разместить вакансию, сначала позовут на собеседование вас и других "резервистов". Главное — наладить контакт.

Стройте беседу или переписку спокойно, без лишних эмоций и давления. Ваша главная цель — показать, что вы серьезно настроены и знаете, чего хотите. Не стоит упрашивать взять вас на работу или рассыпаться в льстивых комплиментах. Лучше пишите по делу: что умеете, куда стремитесь, почему интересуетесь компанией.

Первое письмо или разговор должны быть простыми и ясными: несколько слов о себе, суть предложения и контакты. Сэкономьте время работодателя — расскажите сами, где можете пригодиться. Просьба взять вас на любую позицию без описания конкретных навыков вряд ли закончится предложением работы. Чтобы наниматель быстрее принял решение, у него должно быть достаточно информации о вашей профессиональной ценности для его компании.