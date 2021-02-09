"Азбука вкуса" нанимает самарских IT-специалистов

"Азбука вкуса" открыла офис разработки в Самаре - это первый региональный офис торговой сети за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Новый IT-дивизион департамента развития цифровых продуктов будет специализироваться на мобильной и web-разработке и заниматься партнерскими интеграциями.

"Мы наконец открыли новый офис и в наших планах сделать из него полноценный центр экспертизы, целиком состоящий из самарских IT-специалистов, — комментирует вице-президент по информационным технологиям "Азбуки вкуса" Андрей Попков.

В настоящий момент в новом офисе идет активный набор IOS- и Android-разработчиков, PHP-разработчиков и программистов Java. Вакансии доступны по ссылке.