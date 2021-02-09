"Азбука вкуса" нанимает самарских IT-специалистов

"Азбука вкуса" открыла офис разработки в Самаре - это первый региональный офис торговой сети за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Новый IT-дивизион департамента развития цифровых продуктов будет специализироваться на мобильной и web-разработке и заниматься партнерскими интеграциями.
"Мы наконец открыли новый офис и в наших планах сделать из него полноценный центр экспертизы, целиком состоящий из самарских IT-специалистов, — комментирует вице-президент по информационным технологиям "Азбуки вкуса" Андрей Попков.
В настоящий момент в новом офисе идет активный набор IOS- и Android-разработчиков, PHP-разработчиков и программистов Java. Вакансии доступны по ссылке.
"Азбука вкуса" — российская розничная компания, развивает сеть из более чем 170 магазинов разных форматов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, интернет-магазин av.ru, сервис доставки готовой еды "Экспресс Меню" и партнерства с ведущими сервисами доставки еды и продуктов, свое кулинарное производство и собственные торговые марки, хозяйство в Калужской области, ресторан "АВ Бистро".