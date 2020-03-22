Самарцев предупреждают о возможном росте киберугроз при удаленной работе

В связи с распространением коронавируса организации стали переводить сотрудников на удаленный режим работы. Такие меры могут привлечь внимание интернет-злоумышленников и привести к изменению ландшафта угроз, что напрямую повлияет на кибербезопасность организаций.

Эксперты "Лаборатории Касперского" выделили два основных риска при переводе сотрудников на работу вне офиса. Во-первых, к инфраструктуре компании станет подключаться значительно большее количество потенциально заражённых устройств в результате использования домашних ПК и личных гаджетов. Во-вторых, вырастет число удалённых соединений с офисом, часто через небезопасные WiFi-сети. Кроме того, вырастет и объем корпоративного трафика, который необходимо шифровать, ведь сотрудники в любом случае будут пользоваться инструментами удалённого доступа к корпоративной инфраструктуре.

Такие изменения потребуют дополнительных мер безопасности. Чтобы минимизировать риски в случае перехода на удалённый режим работы, "Лаборатория Касперского" рекомендует компаниям сделать следующее:

1. поставить пароли для входа на устройства;

2. настроить VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией;

3. обновить все программы на устройствах сотрудников и IT-оборудование, обеспечивающее работу компании;

4. на всех устройствах установить антивирусное ПО и включить защитный экран;

5. зашифровать ноутбуки и смартфоны, которые используются для решения рабочих задач;

6. сделать резервные копии ключевых данных;

7. строго контролировать использование IT-драйверов, ввести ограничения по скачиванию сторонних приложений;

8. проверить права доступа сотрудников и актуализировать их при необходимости;

9. установить на устройства сотрудников программы, позволяющих искать эту технику в случае утери, таких как FindMyiPhone или Анти-Вор для Android;

10. провести тренинг по основам цифровой безопасности до ухода сотрудников на удалённый режим работы. Справиться с такой задачей помогут специальные онлайн-платформы для повышения киберграмотности, такие как Kaspersky ASAP.

"В результате перехода на удалённый режим работы для многих сотрудников значительно меняется сама организация рабочего процесса. Растет нагрузка на каналы связи, такие как мессенджеры, видеосвязь, электронная почта. Большее количество оборудования требует дополнительных настроек, ведь в сложившихся условиях нужно обеспечить безопасный доступ широкому кругу лиц. Чем больше корпоративной информации обрабатывается на устройствах, чем чаще вместо живого общения задействуются дополнительные каналы коммуникации, тем выше вероятность, что тот или иной сотрудник столкнётся с фишингом или программой-шифровальщиком. В период карантина перед злоумышленниками открываются дополнительные возможности, в том числе для корпоративного шпионажа, поэтому мы рекомендуем компаниям принять максимальное количество мер для того, чтобы удаленная работа была не только удобной, но и безопасной", — комментирует Дмитрий Галов, антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского".