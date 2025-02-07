ИТ-холдинг Т1: студенты ИТ-специальностей видят себя руководителями в среднем через четыре-пять лет

44% студентов планируют занять высокие посты через 3-4 года, а 33% — через 5-7 лет
На фестивале «СтудФест-2025» Т1, один из лидеров отечественного ИТ-рынка, узнал у российских студентов, каким они видят свой профессиональный путь в сфере информационных технологий. Опрос показал, что наиболее амбициозно настроены учащиеся первого курса: почти половина видит себя на высоких постах уже через 3-4 года.
Согласно данным Т1, 22% респондентов хотят развиваться в разработке программного обеспечения. На втором месте по популярности — искусственный интеллект (21%), далее следуют другие направления ИТ-индустрии, в том числе аналитика (17%), тестирование (9%), безопасность (9%) и DevOps (1%). Остальные участники опроса (21%) выбрали вариант «Другое». При этом высокая зарплата — ключевой фактор мотивации (34%), но не единственный. Так, 30% опрошенных мотивируют интересные задачи и проекты, для 19% важна команда единомышленников, а для 17% — обучение и карьерный рост.
По мнению опрошенных студентов, ключевым качеством для достижения успеха в ИТ-карьере является способность быстро учиться (44%). На втором месте оказалось умение работать в команде (30%), на третьем — креативное мышление (20%). Значимость технических навыков отметили лишь 6% учащихся.
Для получения новых знаний в сфере ИТ студенты в первую очередь обращаются к самостоятельному обучению (33%). Онлайн-курсы и учеба в университете занимают второе (27%) и третье (16%) место соответственно. Немаловажную роль играют конференции и хакатоны (13%), а также выполнение реальных задач в компании (11%).
«Мы видим, что молодые специалисты в ИТ амбициозны, стремятся к саморазвитию и карьерному росту, что подтверждают результаты нашего исследования. При этом студенты скрупулезно подходят к выбору работодателя, обращая внимание на корпоративную культуру и возможности для профессионального развития. Особое значение для них имеют проекты, связанные с созданием инновационных продуктов и решений. В ИТ-холдинге Т1 мы уделяем большое внимание работе с талантливой молодежью, предлагая различные образовательные программы, стажировки и возможности для роста. У каждого сотрудника есть возможность выбрать личный трек развития, который помогает ему понимать свои перспективы и строить успешную карьеру», — прокомментировал Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.
Специалисты Т1 подробно изучили мнение более 300 учащихся ведущих технических вузов страны, таких как МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, НИЯУ МИФИ и др. В опросе приняли участие студенты 1-6 курсов, обучающиеся по различным направлениям подготовки, включая бакалавриат, магистратуру, специалитет и аспирантуру.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Весёлая семейка🙂
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???