В Ставропольском районе в ДТП пострадало четыре человека, в том числе трое детей

В пятницу, 4 июля, в Ставропольском районе столкнулись Changan и LADA Vesta. В результате аварии пострадало четыре человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 18:45 47-летний водитель Changan двигался двигался по улице Борковской села Русская Борковка в направлении автодороги "Тольятти-Хрящевка".
В пути следования он выехал на "встречку" в запрещенном месте, попытался обогнать впереди идущий автомобиль и столкнулся с LADA Vesta под управлением 49-летнего мужчины, который поворачивал налево в сторону СНТ "Даниловское Северное".
От удара Changan перевернулся на крышу. Водитель LADA госпитализирован, его пассажирам — 12-летней девочке и 10-летнему мальчику назначено амбулаторное лечение и оказана разовая медицинская помощь, соответственно. Еще одной 12-летней девочке — пассажиру Changan также оказана разовая медицинская помощь.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!