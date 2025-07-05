В Ставропольском районе в ДТП пострадало четыре человека, в том числе трое детей

В пятницу, 4 июля, в Ставропольском районе столкнулись Changan и LADA Vesta. В результате аварии пострадало четыре человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 18:45 47-летний водитель Changan двигался двигался по улице Борковской села Русская Борковка в направлении автодороги "Тольятти-Хрящевка".

В пути следования он выехал на "встречку" в запрещенном месте, попытался обогнать впереди идущий автомобиль и столкнулся с LADA Vesta под управлением 49-летнего мужчины, который поворачивал налево в сторону СНТ "Даниловское Северное".

От удара Changan перевернулся на крышу. Водитель LADA госпитализирован, его пассажирам — 12-летней девочке и 10-летнему мальчику назначено амбулаторное лечение и оказана разовая медицинская помощь, соответственно. Еще одной 12-летней девочке — пассажиру Changan также оказана разовая медицинская помощь.