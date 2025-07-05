В Самаре во время пожара спасли двух человек, включая ребенка

В субботу, 5 июля, в 12:55 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре в Керченском переулке,6 в Советском районе Самары
Здесь загорелся частный дом и надворные постройки на площади 100 кв метров.
При пожаре были спасены 2 человека, в том числе 1 ребенок.
Для ликвидации возгорания привлекаются 43 специалиста и 13 единиц техники.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !