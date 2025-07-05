В частном секторе Октябрьского района Самары пожар тушили 40 человек

В субботу, 5 июля, очевидцы в соцсетях сообщили о сильном дыме со стороны Ботанического оврага. Как уточнили в ГУ МЧС по Самарской области, в 10:32 на ул. Ботанический Овраг, 15 загорелся частный дом на площади 100 кв метров.
По словам спасателей, обошлось без погибших и пострадавших.
Для ликвидации возгорания привлекались 40 специалистов и 13 единиц техники. В 11.50 пожар удалось локализовать.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !