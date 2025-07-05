В частном секторе Октябрьского района Самары пожар тушили 40 человек

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В субботу, 5 июля, очевидцы в соцсетях сообщили о сильном дыме со стороны Ботанического оврага. Как уточнили в ГУ МЧС по Самарской области, в 10:32 на ул. Ботанический Овраг, 15 загорелся частный дом на площади 100 кв метров.