Смертельное ДТП на трассе М-5 в Борском районе: есть погибшие и пострадавшие

В субботу, 5 июля, на трассе М-5 в Борском районе произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В 9:36 на трассе М-5 (подъезд к Оренбург) лоб-в-лоб столкнулись два легковых авто.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Водители автомобилей (мужчины) погибли, пострадала женщина-пассажир, ее госпитализировали в ЦРБ Нефтегорска", - отмечается в сообщении.

На месте работали пожарные-спасатели ПСО 48 противопожарной службы Самарской области. Им удалось извлечь тела погибших из покореженных автомобилей, отключить АКБ, стабилизировать машины.

Также на месте работали сотрудники Госавтоинспекции и медики.