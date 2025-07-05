Смертельное ДТП на трассе М-5 в Борском районе: есть погибшие и пострадавшие

В субботу, 5 июля, на трассе М-5 в Борском районе произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
В 9:36 на трассе М-5 (подъезд к Оренбург) лоб-в-лоб столкнулись два легковых авто.
"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Водители автомобилей (мужчины) погибли, пострадала женщина-пассажир, ее госпитализировали в ЦРБ Нефтегорска", - отмечается в сообщении.
На месте работали пожарные-спасатели ПСО 48 противопожарной службы Самарской области. Им удалось извлечь тела погибших из покореженных автомобилей, отключить АКБ, стабилизировать машины.
Также на месте работали сотрудники Госавтоинспекции и медики.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!