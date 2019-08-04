Как устроиться по знакомству: как заводить полезные для карьеры связи

Существует стереотип: на хорошую работу "с улицы" не попадешь — только по протекции. Действительно, в любой солидной компании определенный процент вакансий закрывается по знакомству. Только это не имеет никакого отношения к блату.

Получить приглашение в престижную компанию на солидную должность можно благодаря рекомендациям тех, кто там уже работает. Во всех крупных известных компаниях действуют реферальные программы — когда сотрудников поощряют за рекомендации знакомых профессионалов на вакантные должности. Это не пресловутый блат, а просто источник получения информации о кандидате, который известен кому-то, чьему мнению наниматель доверяет, своим профессионализмом и проверен в деле. Закрывать таким способом вакансии работодателям дешевле и быстрее, чем искать с нуля.

Чем шире круг ваших профессиональных связей, чем больше людей знает вас как хорошего специалиста, тем больше у вас шансов получить работу таким путем. Целенаправленное расширение полезных связей называют нетворкингом (от английских слов net — сеть и work — работать). В каком-то смысле это сеть для ловли хороших предложений о работе. Или — для подкрепления нужными рекомендациями вашего отклика на вакансию.

Рейтинг соискателей: насколько вы довольны своей профессией? Выбор профессии определяет дальнейшую жизнь человека. То, чем он будет заниматься, так или иначе, станет частью его повседневности. Кто-то будет полностью доволен своей работой, кто-то нет, все люди по-разному удовлетворены своей профессиональной средой.

Например, вы увидели на hh.ru очень интересную вам вакансию. Вы понимаете, что интересна она не только вам и наверняка на нее поступит множество откликов. К сожалению, нет гарантии, что именно ваш отклик покажется работодателю наиболее подходящим. Но если у вас обширная сеть профессиональных связей, вы сможете выйти на кого-то из коллег внутри компании, чтобы получить нужную рекомендацию для рассмотрения вашей кандидатуры. Свой отклик на вакансию через hh.ru стоит подкрепить упоминанием в сопроводительном письме тех, кто уже работает в этой компании и готов рекомендовать вас как профессионала. Попросите этих же коллег порекомендовать вас напрямую, отправив ссылку на ваше резюме HR-службе или руководителю подразделения, в которое ищут сотрудника. Если в компании действует реферальная программа, то для коллег это не лишнее беспокойство, а выгодная "сделка" — они получат поощрение, если на отрытую позицию примут именно вас.

Полезные профессиональные связи и так в каком-то объеме есть у каждого человека — это ваши знакомства по прежним работам. Наверняка вы когда-нибудь получали сообщение: "Привет! Ты случайно не ищешь работу? Нам сейчас нужен такой, как ты". Иногда эти предложения кажутся неинтересными, но иногда они гораздо интереснее тех, которые вы находите сами.

Пиарщик по духу и по диплому Наталья Дыбина всегда знала, что коммуникации — основа ее работы. Однажды профессиональный навык заводить знакомства и заботиться о репутации преподнес ей хороший подарок.

оллеги, с которыми она трудилась бок о бок несколько лет назад, предложили ей попробовать силы на руководящую позицию в новом проекте. Формально опыт Натальи не совсем соотносился с требованиями компании, профиль задач был несколько иным. Но, зная Наталью как человека, способного "пробивать стены" и легко вникающего во всё новое, бывшие коллеги уговорили руководителя рассмотреть ее кандидатуру. После собеседования всё сложилось — так Наталья стала руководителем онлайн-университета KICKVARD University.

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Личные рекомендации помогли ей получить перспективную работу и перескочить через пару карьерных ступеней. Впрочем, такие истории, по свидетельству экспертов, не редкость. Более того, бывают неафишируемые по тем или иным причинам позиции, на которые в первую очередь ищут кандидатов по рекомендациям. Например, когда публичная информация о той или иной вакансии может дать лишнюю пищу для размышлений ее конкурентам, а человек на эту должность нужен супернадежный и проверенный.

Наталью порекомендовали коллеги, с которыми она плотно работала. Но такой же эффект получается от дальних связей — порекомендовать вас работодателю могут даже те, с кем вы всего несколько раз пересекались на деловых мероприятиях, где обсуждали рабочие идеи, или кто знаком с вами по профессиональным сообществам в социальных сетях. Чем больше связей — тем больше возможностей. Это и есть нетворкинг.

HR-бизнес-партнер Social Discovery Ventures Ольга Полищук рассказывает, что рекрутеры доверяют рекомендациям сотрудников и закрывают таким образом множество позиций. "Один из ИТ-специалистов нашего холдинга регулярно рекомендует по несколько человек на ИТ-позиции, так как состоит в большом количестве профильных групп. Соответственно, участие в таких отраслевых сообществах — хороший шанс стать заметным на рынке и получить предложение от работодателя", — заключает она.

Руководитель HR-проектов в компании RG-Soft и карьерный консультант Наталья Геллер вспоминает, что в ее практике достаточно случаев, когда кандидат выходил на хорошую работу благодаря нетворкингу. "Я практически всегда рекомендую использовать нетворкинг как для поиска работы, так и в качестве дополнительных возможностей для профессионального развития и личностного роста", — говорит эксперт.

Один из клиентов Натальи мечтал о работе в крупном холдинге digital-сферы. У него был опыт работы, он получал дополнительное образование и постоянно повышал уровень компетенций, но в его резюме были только небольшие компании, поэтому крупному бизнесу он не казался интересным кандидатом. Нетворкинг стал ключевым пунктом его карьерного плана.

Он плотно работал над своим профессиональным имиджем в социальных сетях, делал там много полезных публикаций на профессиональную тему, участвовал в обсуждениях в тематических группах, часто посещал отраслевые мероприятия, где знакомился с людьми из digital-среды. Спустя некоторое время его начали узнавать в профессиональном кругу и рекомендовать как эксперта. Теперь он работает в крупном российском системном интеграторе digital-аналитиком.

Частое участие в мероприятиях профессиональной тематики (конференции, круглые столы, выставки, мастер-классы), позволяет завести живые знакомства. Не обязательно тратиться на дорогие форматы — бывают недорогие и даже бесплатные.

Если вы достаточно общительны, не ограничивайте круг мероприятий чисто деловыми. Сейчас многие профессиональные сообщества регулярно устраивают встречи в формате "не про работу" — например спортивные марафоны, выезды на природу, квизы. Хотя тематика встреч нерабочая, о чем же еще говорить незнакомым друг с другом людям одной профессии, если не о ней?

Информацию о мероприятиях, как деловых, так и псевдонерабочих, обычно легко найти в социальных сетях, если вы состоите там в профессиональных сообществах.

Да, для большинства все эти простые, на первый взгляд, действия — стресс. Ольга Полищук отмечает, что в России среди поколения старше 35 лет многие боятся публичности, не ходят на мероприятия, не ведут социальные сети — для них это дискомфортно. Но общительность — из тех навыков, которые можно развить регулярными тренировками.

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Чтобы преодолеть в себе лишнюю застенчивость, эксперт рекомендует помнить о целях и делится собственным опытом. Будучи не самым общительным человеком, она однажды получила задание раздать на выставке 20 визиток и познакомиться с пятью потенциальными клиентами. "Цель поставлена — цель выполнена! Это оказалось несложно и даже весело — люди легко шли на контакт", — рассказывает Ольга.

Если вы уже наработали определенный экспертный опыт, значит, у вас есть чем поделиться с коллегами, будь то идеи или истории из практики. Попробуйте написать на эти темы статьи или заметки. Если есть популярные ресурсы специализированной тематики, которые читают ваши коллеги (например, издания и порталы про финансы, маркетинг, юриспруденцию), попробуйте опубликоваться там. Это не так сложно, как кажется, — обычно узкоотраслевые издания рады новым авторам, которым есть что сказать, а на тематических медиаплощадках есть возможность вести блог. Почему бы вам не попробовать? Так можно быстро получить известность в профессиональной среде.

Нетворкинг — тоже работа, им нужно заниматься постоянно и системно, тогда он принесет плоды. Разумеется, невозможно тратить всё свободное время только на создание и поддержание полезных связей, поэтому нужно определить комфортные для себя формат и периодичность общения в профессиональном сообществе.

Конечно, всегда нужно помнить о целях, ради которых вы всё это затеяли, иначе вы зря потратите время. Но и естественности терять не стоит. Никому не интересно общаться с автоматом по обмену визитками.

Заместитель начальника Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы Ксения Власова подчеркивает, что не стоит воспринимать нетворкинг как инструмент ради инструмента. "Живое общение должно приносить удовольствие и быть естественным. Всегда нужно оставаться собой, потому что, если вы выдаете заученные фразы и разговариваете шаблонами с тренингов, это сразу становится заметно вашему собеседнику", — рассуждает она.

Если перестараться, то можно вызвать обратный эффект и прослыть одним из самых назойливых представителей профессиональной "тусовки".

А главное — помните: нетворкинг — инструмент для расширения связей и возможность заявить о себе как о профессионале. Но если многочисленные знакомства — ваш единственный багаж, вряд ли они дадут результат. Чтобы вас порекомендовали как профессионала, вы должны быть профессионалом. И рекомендация от коллеги — не гарантия трудоустройства, а способ обратить на себя внимание потенциального работодателя. Но дальше работодатель все равно будет оценивать ваши опыт и потенциал.