Как начисляют отпускные и когда "выгоднее" брать отпуск

Эксперты HeadHunter посоветовались с бухгалтерами и собрали вместе все, что нужно знать о выплате отпускных.

По закону у каждого трудящегося есть право на 28 дней отпуска за рабочий год. У некоторых профессий( врачи, учителя, работники вредных производств) отпуск больше. Воспользоваться правом на отпуск можно через полгода работы в компании. Каждый отработанный месяц "стоит" 2,33 дня отпуска. Через шесть месяцев у нового сотрудника в запасе ровно 14 дней отдыха. По соглашению сторон (то есть если ваш работодатель не против) можно уйти в первый отпуск на новом месте и до истечения полугода работы. Это так называемый отпуск авансом.

Еще есть особые категории работников, которым работодатель обязан предоставить отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы. В частности, это женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, несовершеннолетние работники, совместители (им отпуск полагается одновременно с отпуском по основной работе), а также те, кто воспитывает ребенка-инвалида, и многодетные с тремя и более детьми до 12 лет (ст. 122, 286, 262.1, 262.2 ТК РФ).

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Эксперты отмечают: в отпуск не входят государственные праздники. Если вы взяли 10 дней отдыха и на них выпадает 12 июня, то выход на работу отложится - праздник переносится на рабочий день. Но дополнительные отпускные за такой празднично-отпускной день не выплачивают.

Отпускные дни, которые вы не истратили, копятся. Но начальника оштрафуют, если сотрудник не был в отпуске больше двух лет (ст. 124 ТК РФ и ст. 5.27 КоАП РФ). Для работника график отпусков - тоже обязательный документ. Отказываться от отпуска - значит нарушать внутренний трудовой распорядок (ст.192 ТК РФ). За это работнику может грозить дисциплинарное взыскание и даже увольнение.

В некоторых случаях работодатель компенсирует работнику неистраченные дни отдыха. Не ходить в отпуск, а взять деньгами можно в двух случаях.

При увольнении, когда остались неистраченные дни отпуска

Если сотрудник решил уволиться, компания возместит ему неистраченный отпуск. Например, человек отработал шесть месяцев и "накопил" свои 14 дней. Написал заявление об увольнении, а в отпуске не был. В таком случае компания выплатит компенсацию за эти 14 дней.

И наоборот: с того, кто отработал первые полгода, успел отгулять 28 дней, после чего решил уволиться, могут удержать часть выплат. Потому что половину этого срока работник отгулял как бы авансом. По закону удержать можно не более 20% от выплачиваемой при увольнении зарплаты. Если они не покрывают долг, остаток можно получить, только если работник согласится вернуть его добровольно.

Если вы учитель или врач и не собираетесь в отпуск, а хотите получить выплаты, можно написать заявление на имя руководителя. Платить или нет - остается на усмотрение начальства. Надо учитывать, что деньгами компенсируют не весь отпуск, а только дни свыше обязательных 28.

Как считают отпускные

Порядок действий таков: за две недели до отпуска оформляют приказ, сотрудник его подписывает; потом составляют записку-расчет, где указано, сколько положено отпускных. Расчет можно попросить в бухгалтерии.

По закону выплаты должны быть сделаны не позже чем за три дня до отпуска. Это с учетом выходных, праздничных и рабочих дней. Если по каким-то причинам работодатель опаздывает с выплатой, сотрудник может подписать согласие, чтобы деньги ему перечислили на карту с небольшой задержкой.

Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок - СДЗ. Это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска.

В расчет СДЗ не входят периоды отпуска, больничного, командировок и других дней, когда сотрудник также получает не обычную зарплату, а средний заработок. Расчет регулируется статьей 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней зарплаты №922.

Можно самостоятельно рассчитать отпускные - например, с помощью онлайн-калькулятора.

Почему отпускные меньше зарплаты

Неприятный факт: часто отпускные оказываются меньше зарплаты. Выплата за месяц с отпуском делится на две части: зарплатная и "отпускная". Разница возникает из-за того, что считаются эти части по-разному.

Зарплату за отработанные дни считают просто: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в августе этого года 23 рабочих дня, а в мае - 20. Один рабочий день в мае будет стоить дороже, чем в августе.

Средний дневной заработок - основа отпускных - считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня.

Когда отпуск приходится только на рабочие дни (например, понедельник, вторник и среду), то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его зарплаты вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже.

Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку.

Отпускные могут оказаться неприятно маленькими:

Особый случай: сотрудники на больничном, в декрете и владельцы бизнеса

Если сотрудник долгое время был на больничном, ему не оформляли отпуск, а затем он уволился - полагается компенсация. Потому что в стаж работы включают и те дни, когда человек фактически не работал, но место за ним сохранялось.



Бывает, что сотрудник, который собирается в отпуск, только вернулся из декрета. Тогда отпускные рассчитывают исходя из оклада, который указан в трудовом договоре. То же и с теми, кто только что устроился на работу. Отпуск и выплаты в связи с ним по закону положены только наемным работникам (ст.114 ТК РФ). Если отдыхать собирается индивидуальный предприниматель, то ему не нужно оформлять себе выплаты. Потому что он с точки зрения закона сам является нанимателем.



Для сотрудников компаний, где принято выдавать зарплату в конверте, по "серой" схеме, ситуация осложняется. Так как отпускные рассчитывают по официальному годовому доходу, то стоит заранее выяснить детали у бухгалтера. Если в вашем трудовом договоре и во всех официальных бумагах стоит небольшой символический оклад, то и расчет отпускных выплат по всем нормам закона, к сожалению, будет не в вашу пользу.