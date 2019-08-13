Лайфхак для претендента: как унять волнение перед собеседованием

Вас пригласили на собеседование? Поздравляем! Расскажем, что делать, если вы очень волнуетесь, а до встречи осталось всего несколько часов. Самым тревожным помогут упражнения, правильная подготовка к разговору и хороший настрой во время него.

Волнение на собеседовании — это нормально. Принимать меры надо лишь тогда, когда оно мешает поддерживать профессиональный разговор. Если вы знаете, что тревожность — ваша слабая сторона, а выступление перед публикой сопровождается трясущимися руками и спутанными мыслями, прислушайтесь к нашим советам.

Разрешите себе принять отказ

Самое неприятное в собеседовании — это возможность отказа. Иногда долгий поиск работы или проблемы с деньгами только подстегивают волнение. Кажется, что нужно во что бы то ни стало получить работу, а об отказе даже думать не хочется.

На каждую вакансию приходят десятки, сотни, а иногда и тысячи откликов. Поэтому даже статистически шанс получить отказ на нескольких собеседованиях подряд довольно высок. Подготовьтесь к ситуации заранее: да, вам могут отказать, но это не значит, что вы плохой специалист. Просто конкретную на эту работу и для этой компании, по мнению работодателя, кто-то подошел лучше. Возможно, вам здесь и не понравилось бы. А где-то ждут именно такого, как вы.

Поработайте с этой мыслью. Скажите себе, что отказ не самое страшное в жизни. И что вы обязательно найдете подходящую работу. Продумайте самый неудачный вариант развития событий, преувеличивайте детали до абсурда: рекрутер смеется над личной жизнью, менеджер ругает за старомодный костюм, директор компании лично выгоняет из здания… Когда сценарий станет совсем уж фантастическим, вы почувствуете облегчение. И волнение уже не будет таким сильным.

Встряхнитесь и следите за телом

Состояние "меня всего трясет" можно снять, если на самом деле потрясти руками и кистями рук. Между телом и эмоциями есть сильная связь, и ее можно использовать, чтобы снизить волнение. Представьте, что вы быстро стряхиваете воду: с плеч, с локтей, с кистей. И вместе с водой стряхиваете напряжение.

В каких случаях стоит просить повышения зарплаты у работодателя Представьте такую ситуацию: вы успешно прошли собеседование и вас приняли на работу. Вы достигли своей цели и, очевидно, должны радоваться "триумфу". Однако улыбка на лице возникает далеко не у всех работников, которых хотят утвердить в должности. Некоторых соискателей не устраивают цифры, прописанные в оффере, и они хотят поторговаться.

Дрожат коленки — сядьте удобно и разомните суставы, потемнело в глазах — прикройте их на пару минут и сделайте несколько медленных глубоких вдохов и выдохов.

Если от тревоги потеют ладони, просушите их и постарайтесь согреть. Разомните пальцы, ополосните руки в теплой воде и насухо вытрите полотенцем.

Возьмите с собой бутылочку воды или с самого начала попросите попить у рекрутера: на встрече может внезапно пересохнуть в горле.

Чтобы настроиться на разговор с незнакомцем, используйте ораторское упражнение. Подойдите к зеркалу или любой отражающей поверхности. Посмотрите себе в глаза и сделайте десять глубоких вдохов. Вдыхайте медленно и не задерживайтесь на выдохе. Сохраняйте внимательный взгляд. Это поможет сконцентрироваться и успокоиться.

Перед тем, как начать разговор:

Прорепетируйте ответы

Есть классические вопросы, которые всегда задают на собеседованиях. Какой у вас опыт работы, чем занимались в предыдущей компании, почему ушли оттуда и чего ждете на новом месте. Пробегитесь по своему резюме и коротко запишите, о чем расскажете рекрутеру.

Особое внимание уделите трудным вопросам. Например, если вас уволили, то об этом обязательно спросят. Продумайте, как ответить на такой вопрос. Постарайтесь избежать обвинений в адрес прежнего начальника, говорите только о фактической стороне дела.

Задавайте вопросы

Неуверенность возникает еще и от недостатка информации. А сможете ли вы быть полезны на новой работе? Все ли вам известно про график, зарплату, сферу ответственности? Не стесняйтесь расспросить о новом месте. Выясните, чего ждет от вас руководитель, какие задачи нужно будет решать. Когда инициатива у вас в руках, общаться гораздо легче.

Этот прием хорош и тем, что помогает дополнить рассказ о своем опыте. Возможно, вы уже чем-то подобным занимались или ваши прежние знания могут помочь по-новому подойти к задаче.

Собеседование: как одеться, чтобы получить работу Вы - специалист, который ищет работу: опытный, знающий, с хорошим стажем, словом, профессионал. Ваше резюме понравилось, и работодатель пригласил вас на собеседование. На эту вакансию будут рассматривать еще нескольких кандидатов, данные которых ничуть не хуже, но возьмут лишь одного. Имидж-консультант Вера Коршунова рассказала, как правильно подобранный гардероб может повлиять на мнение работодателя.

Следите за темпом речи. В тревоге речь может ускоряться или сильно замедляться, в зависимости от индивидуальной реакции. Если заметили, что говорите слишком быстро и жестикулируете активнее обычного, сознательно тормозите себя. Сдерживайте скорость речи, успокаивайте жесты. Мозг среагирует на это и поддержит торможение, речь вернется к нормальному ритму.

Работодатели тоже люди

Кандидату может казаться, что собеседование проводят непробиваемые сверхлюди, которые никогда не волнуются и очень хорошо умеют держать себя в руках. На самом деле HR-специалисты такие же люди, как и все остальные. А если собеседование проводит будущий руководитель, то он сам находится в непривычной для него ситуации. Желание подобрать хорошего сотрудника может быть настолько сильным, что с волнением придется справляться и ему.

Сохраняйте доброжелательный тон общения, ведите разговор спокойно. Общение без лишнего напряжения поможет обоим получить достаточно полезной информации и расстаться довольными друг другом.

А главное — постарайтесь не воспринимать эту встречу как ту, от которой зависит вся ваша судьба. Не получится здесь — получится в другом месте. Где-то точно ждут именно вас.