Собеседование: как одеться, чтобы получить работу

Вы специалист, который ищет работу: опытный, знающий, с хорошим стажем, — одним словом, профессионал. Ваше резюме понравилось, и работодатель позвал вас на собеседование. На эту вакансию будут рассматривать еще нескольких кандидатов, данные которых ничуть не хуже, но возьмут лишь одного. Имидж-консультант Вера Коршунова рассказала, как правильно подобранный гардероб может повлиять на мнение работодателя.

Мы считываем информацию друг о друге, еще не начав вербальное общение. За 30 секунд то первое впечатление, которое потом так трудно изменить, уже составлено. Конечно, кандидата будут "провожать по уму". Но пока на руках у рекрутера только резюме, хорошее впечатление, которое оно произвело на работодателя, можно усилить. Правильно подобранная одежда — первый и самый простой шаг в этом направлении.

Ищите фото

По статистике По данным исследовательской службы HeadHunter, 82% соискателей продумывают внешний вид перед собеседованием. Но продумать — не значит одеться максимально сдержанно. Чтобы показать, что для работодателя вы "свой" и хорошо впишетесь в коллектив, узнайте больше о том, как выглядят сотрудники компании. Есть ли корпоративный стиль, дресс-код, насколько он строгий? Как одеваются руководители?

Посмотрите фото с различных мероприятий: ваш образ должен быть по духу близок уже работающим сотрудникам. Предположим, вы претендуете на позицию главного бухгалтера. Но главбух в магазине детских игрушек и бухгалтер в компании, которая торгует сложным медицинским оборудованием, выглядят по-разному.

Ставьте задачу

Соответствовать должности — значит, создавать правильное впечатление. Определите заранее, каким оно должно быть.

Молчание — золото: о чем лучше не говорить на собеседовании Потенциальные работодатели ценят искренность ответов соискателей на собеседовании. И обманывать действительно не стоит — всё равно о вас могут собрать информацию на бывших местах работы. Но не перепутайте собеседование с разговором с самым близким другом, визитом к психоаналитику или исповедью. Есть вещи, которые потенциальному работодателю на интервью лучше не говорить.

В вашей профессии необходимы рациональность, собранность, логика мышления, умение планировать и расставлять приоритеты? Выбирайте лаконичные силуэты, минимализм в аксессуарах, качественные и функциональные одежду и обувь. Этот совет подойдет финансистам, юристам и аналитикам.

Если профессия связана с творчеством, то образ должен нести в себе нечто оригинальное. Это может быть асимметрия в крое, необычные воротники, неожиданное использование аксессуаров. Брошь, заколотая на поясе или на рукаве, при прочей строгости образа уже даст понять, что вы личность творческая, готовая к экспериментам. Такие детали помогут работодателю запомнить и выделить вас среди кандидатов.

Выбирайте цвет

К внешнему виду можно относиться не так скрупулезно, но несколько советов о правильном цвете могут вам помочь.

Серый. Основной цвет, который рекомендуют при приеме на работу. Он ассоциируется с профессионализмом и спокойствием, нейтралитетом, готовностью работать, последовательностью. Серый цвет элегантен. Чтобы не выглядеть скучно и неуверенно, используйте разные фактуры в сером комплекте и более яркие цвета в аксессуарах.

Мужчина в темно-сером костюме, светло-серой рубашке, галстуке в цвет голубых глаз, и темно-синих ботинках — если, конечно, в компании нет строгого дресс-кода, — произведет впечатление серьезного, но оригинального человека. Серый обозначит готовность работать в команде и прислушиваться к мнению своих коллег.

Типичные вопросы на собеседовании: к чему готовиться? Собеседование — стресс для кандидата. Но если быть готовым к тому, что и почему спрашивает работодатель, то на интервью легче собраться с мыслями и не попасть впросак. В этой статье — список популярных типов собеседований и вопросов, которые могут на них прозвучать.

Синий. Если претендуете на должность руководителя, делайте ставку на синий. Интеллект, профессионализм, доверие и надежность, эффективность, авторитет — вот что "считывают" с синего. В бизнес-среде приглушенный синий более предпочтителен, чем яркие оттенки: он эмоционально успокаивает.

Но синий может выглядеть отстраненно, поэтому лучше комбинировать его с цветами, не создающими контраст — если вы не хотите произвести впечатление замкнутого человека или авторитарного руководителя. Поэтому к синему пиджаку или кардигану подойдет рубашка не белоснежно-белого, а более мягкого оттенка.

Фиолетовый. Если вы ищете работу в творческой среде, наряду с ярким синим стоит использовать фиолетовый. Ассоциации с этим цветом — креативность, оригинальность, уверенность в себе. Но много фиолетового для собеседования не подходит: ограничьтесь вкраплениями фиалкового или лилового, которые хорошо сочетаются с синим и серым.

Зеленый. Не лучший цвет в этой ситуации. Ассоциации с весной и первой зеленью говорят о молодости, некомпетентности и недостаточном профессионализме, особенно светло-зеленые или яркие оттенки. Темный зеленый может казаться скучным. Красный, оранжевый и желтый быстро утомляют собеседника и могут вызывать раздражение. Красный эмоционально возбуждает и, по убеждению некоторых, даже способствует повышению давления, так что экспериментировать со с ним точно не следует. Если вы тяготеете к красному, используйте его темные оттенки в аксессуарах или обуви.

Нежелательны на собеседовании блестящие ткани, одежда с люрексом, пайетками и контрастным рисунком. Лучше не использовать эклектичный стиль: надевать классический пиджак с принтованной футболкой не следует ни в бизнес-среде, ни в среде творческой, если о вас пока ничего не знают, — вы можете произвести впечатление несерьезного человека.

Расставляйте акценты

Чтобы правильно расставить акценты, объективно оцените свои достоинства.

Семь причин отклонить предложение о работе Месяца через три после начала поиска работы начинаешь смотреть на предложения не столь критично: денег осталось совсем немного, а "работа мечты" никак не хочет находиться. В этот отчаянный момент легко совершить ошибку — и согласиться на предложение, о котором очень скоро придется пожалеть.

Если у вас красивые руки — сделайте акцент на часах, браслете или кольце. Если более выигрышная зона — портретная, то фокусной точкой может стать галстук, брошь, серьги или очки. Правильно подобранные очки помогут добавить солидности и авторитета слишком мягкому, детскому выражению лица.

При желании выглядеть более интересно и отличаться от других можно выбрать необычную оправу нескольких цветов. Главное — не увлечься и не выглядеть слишком экстравагантно. И помните — акцентов не должно быть слишком много: таких фокусных точек не должно быть больше двух.

Не забывайте про себя

На вас мешковатая кофта, футболка с дельфином и брюки ярко-зеленого цвета — пусть будет так. Значит, вы не готовы подчиняться строгим правилам и в жизни, и в работе, и рекрутеру стоит это учесть.

Внешний вид на собеседовании играет большую роль, но не стоит идти против себя: одежда должна всего лишь подкрепить вашу уверенность в себе. Если в идеальном деловом костюме вы чувствуете себя некомфортно, ваш собеседник это заметит: гармония внутреннего и внешнего — вот лучший совет.