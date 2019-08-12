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Собеседование: как одеться, чтобы получить работу

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вы специалист, который ищет работу: опытный, знающий, с хорошим стажем, — одним словом, профессионал. Ваше резюме понравилось, и работодатель позвал вас на собеседование. На эту вакансию будут рассматривать еще нескольких кандидатов, данные которых ничуть не хуже, но возьмут лишь одного. Имидж-консультант Вера Коршунова рассказала, как правильно подобранный гардероб может повлиять на мнение работодателя.

Фото: samara.hh.ru

Мы считываем информацию друг о друге, еще не начав вербальное общение. За 30 секунд то первое впечатление, которое потом так трудно изменить, уже составлено. Конечно, кандидата будут "провожать по уму". Но пока на руках у рекрутера только резюме, хорошее впечатление, которое оно произвело на работодателя, можно усилить. Правильно подобранная одежда — первый и самый простой шаг в этом направлении.

Ищите фото

По статистике По данным исследовательской службы HeadHunter, 82% соискателей продумывают внешний вид перед собеседованием. Но продумать — не значит одеться максимально сдержанно. Чтобы показать, что для работодателя вы "свой" и хорошо впишетесь в коллектив, узнайте больше о том, как выглядят сотрудники компании. Есть ли корпоративный стиль, дресс-код, насколько он строгий? Как одеваются руководители?

Посмотрите фото с различных мероприятий: ваш образ должен быть по духу близок уже работающим сотрудникам. Предположим, вы претендуете на позицию главного бухгалтера. Но главбух в магазине детских игрушек и бухгалтер в компании, которая торгует сложным медицинским оборудованием, выглядят по-разному.

Ставьте задачу

Соответствовать должности — значит, создавать правильное впечатление. Определите заранее, каким оно должно быть.

Молчание — золото: о чем лучше не говорить на собеседовании Молчание — золото: о чем лучше не говорить на собеседовании
Потенциальные работодатели ценят искренность ответов соискателей на собеседовании. И обманывать действительно не стоит — всё равно о вас могут собрать информацию на бывших местах работы. Но не перепутайте собеседование с разговором с самым близким другом, визитом к психоаналитику или исповедью. Есть вещи, которые потенциальному работодателю на интервью лучше не говорить.

В вашей профессии необходимы рациональность, собранность, логика мышления, умение планировать и расставлять приоритеты? Выбирайте лаконичные силуэты, минимализм в аксессуарах, качественные и функциональные одежду и обувь. Этот совет подойдет финансистам, юристам и аналитикам.

Если профессия связана с творчеством, то образ должен нести в себе нечто оригинальное. Это может быть асимметрия в крое, необычные воротники, неожиданное использование аксессуаров. Брошь, заколотая на поясе или на рукаве, при прочей строгости образа уже даст понять, что вы личность творческая, готовая к экспериментам. Такие детали помогут работодателю запомнить и выделить вас среди кандидатов.

Выбирайте цвет

К внешнему виду можно относиться не так скрупулезно, но несколько советов о правильном цвете могут вам помочь.

Серый. Основной цвет, который рекомендуют при приеме на работу. Он ассоциируется с профессионализмом и спокойствием, нейтралитетом, готовностью работать, последовательностью. Серый цвет элегантен. Чтобы не выглядеть скучно и неуверенно, используйте разные фактуры в сером комплекте и более яркие цвета в аксессуарах.

Мужчина в темно-сером костюме, светло-серой рубашке, галстуке в цвет голубых глаз, и темно-синих ботинках — если, конечно, в компании нет строгого дресс-кода, — произведет впечатление серьезного, но оригинального человека. Серый обозначит готовность работать в команде и прислушиваться к мнению своих коллег.

Типичные вопросы на собеседовании: к чему готовиться? Типичные вопросы на собеседовании: к чему готовиться?
Собеседование — стресс для кандидата. Но если быть готовым к тому, что и почему спрашивает работодатель, то на интервью легче собраться с мыслями и не попасть впросак. В этой статье — список популярных типов собеседований и вопросов, которые могут на них прозвучать.

Синий. Если претендуете на должность руководителя, делайте ставку на синий. Интеллект, профессионализм, доверие и надежность, эффективность, авторитет — вот что "считывают" с синего. В бизнес-среде приглушенный синий более предпочтителен, чем яркие оттенки: он эмоционально успокаивает.

Но синий может выглядеть отстраненно, поэтому лучше комбинировать его с цветами, не создающими контраст — если вы не хотите произвести впечатление замкнутого человека или авторитарного руководителя. Поэтому к синему пиджаку или кардигану подойдет рубашка не белоснежно-белого, а более мягкого оттенка.

Фиолетовый. Если вы ищете работу в творческой среде, наряду с ярким синим стоит использовать фиолетовый. Ассоциации с этим цветом — креативность, оригинальность, уверенность в себе. Но много фиолетового для собеседования не подходит: ограничьтесь вкраплениями фиалкового или лилового, которые хорошо сочетаются с синим и серым.

Зеленый. Не лучший цвет в этой ситуации. Ассоциации с весной и первой зеленью говорят о молодости, некомпетентности и недостаточном профессионализме, особенно светло-зеленые или яркие оттенки. Темный зеленый может казаться скучным. Красный, оранжевый и желтый быстро утомляют собеседника и могут вызывать раздражение. Красный эмоционально возбуждает и, по убеждению некоторых, даже способствует повышению давления, так что экспериментировать со с ним точно не следует. Если вы тяготеете к красному, используйте его темные оттенки в аксессуарах или обуви.

Нежелательны на собеседовании блестящие ткани, одежда с люрексом, пайетками и контрастным рисунком. Лучше не использовать эклектичный стиль: надевать классический пиджак с принтованной футболкой не следует ни в бизнес-среде, ни в среде творческой, если о вас пока ничего не знают, — вы можете произвести впечатление несерьезного человека.

Хорошо, если одежда сидит на вас идеально. Любая мешковатость, неряшливость в образе, несоответствие размера могут характеризовать не с лучшей стороны. Чтобы быть уверенным, что работодателя не оттолкнет ваш внешний вид, стоит потратить немного больше времени на поиск или пошив одежды.

Расставляйте акценты

Чтобы правильно расставить акценты, объективно оцените свои достоинства.

Семь причин отклонить предложение о работе Семь причин отклонить предложение о работе
Месяца через три после начала поиска работы начинаешь смотреть на предложения не столь критично: денег осталось совсем немного, а "работа мечты" никак не хочет находиться. В этот отчаянный момент легко совершить ошибку — и согласиться на предложение, о котором очень скоро придется пожалеть.

Если у вас красивые руки — сделайте акцент на часах, браслете или кольце. Если более выигрышная зона — портретная, то фокусной точкой может стать галстук, брошь, серьги или очки. Правильно подобранные очки помогут добавить солидности и авторитета слишком мягкому, детскому выражению лица.

При желании выглядеть более интересно и отличаться от других можно выбрать необычную оправу нескольких цветов. Главное — не увлечься и не выглядеть слишком экстравагантно. И помните — акцентов не должно быть слишком много: таких фокусных точек не должно быть больше двух.

Не забывайте про себя

На вас мешковатая кофта, футболка с дельфином и брюки ярко-зеленого цвета — пусть будет так. Значит, вы не готовы подчиняться строгим правилам и в жизни, и в работе, и рекрутеру стоит это учесть.

Внешний вид на собеседовании играет большую роль, но не стоит идти против себя: одежда должна всего лишь подкрепить вашу уверенность в себе. Если в идеальном деловом костюме вы чувствуете себя некомфортно, ваш собеседник это заметит: гармония внутреннего и внешнего — вот лучший совет.

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