Молчание — золото: о чем лучше не говорить на собеседовании

Потенциальные работодатели ценят искренность ответов соискателей на собеседовании. И обманывать действительно не стоит — всё равно о вас могут собрать информацию на бывших местах работы. Но не перепутайте собеседование с разговором с самым близким другом, визитом к психоаналитику или исповедью. Есть вещи, которые потенциальному работодателю на интервью лучше не говорить.

1. Вы ненавидите бывшего босса

Или коллег. Или всю компанию целиком: организация прогнила до основания, и вы рады, что выбрались из того клубка змей невредимым.

Подобными эмоциями можно поделиться с близкими людьми, но не проживать их заново перед потенциальным работодателем. Он останется в больших сомнениях: действительно ли в той компании так все ужасно или это с вами что-то не так. А может быть, наоборот, сразу сделает выводы не в вашу пользу, если до этого слышал о той компании только хорошее. Но главное, подобные признания демонстрируют, что кандидат не знаком с элементарным правилом делового этикета: о бывшем работодателе — либо хорошо, либо ничего.

Типичные вопросы на собеседовании: к чему готовиться? Собеседование — стресс для кандидата. Но если быть готовым к тому, что и почему спрашивает работодатель, то на интервью легче собраться с мыслями и не попасть впросак. В этой статье — список популярных типов собеседований и вопросов, которые могут на них прозвучать.

Даже если на прежней работе действительно была куча проблем, упоминайте о них, только если умолчать нельзя (например, с этим были связаны причины вашего увольнения). И максимально сдержанно. Делайте акцент на сухих фактах, не надо эмоций. Если спросят про отношения на предыдущем месте работы, не пускайтесь в подробные объяснения. Говорите больше о себе, чем о неприятном вам человеке.

Например: "Мне нужно было больше полномочий, чтобы хорошо выполнять работу" вместо "Он контролировал каждый мой шаг и не давал дышать". "Я понял, что хочу применить свои знания в другой компании, в новой сфере" вместо "Ужасный коллектив, и компания на ладан дышит!"

2. Ваша жизнь — сюжет для кино или романа

Некоторые кандидаты в ответ на стандартную просьбу рекрутера рассказать о себе любят начать очень издалека — чуть ли не со школы. И рассказывают много подробностей, не имеющих отношения к работе. Университетские успехи важны, если вы вчерашний выпускник. А вот если вы закончили учебу лет 10 назад, то вдаваться в ее подробности не стоит, каким бы успешным студентом вы ни были. То, что вы были капитаном университетской команды "КВН" или что ваш бывший однокурсник сейчас высоко "взлетел" — тоже лишняя инфомация. Сейчас от вас хотят услышать, чего вы добились за последние годы.

Рассказ о себе не должен занимать больше 2-3 минут. Для уверенности отрепетируйте его дома или прокрутите в голове по дороге на собеседование.

3. У вас очень, очень интересное хобби!

Некоторые достигают в своих увлечениях большего, чем на работе. Однако рассказывать о хобби на собеседовании — всегда риск. Предугадать мнение работодателя на этот счет невозможно: он человек со своим мнением и стереотипами.

Семь причин отклонить предложение о работе Месяца через три после начала поиска работы начинаешь смотреть на предложения не столь критично: денег осталось совсем немного, а "работа мечты" никак не хочет находиться. В этот отчаянный момент легко совершить ошибку — и согласиться на предложение, о котором очень скоро придется пожалеть.

Одни уверены, что спортсмены — лучшие сотрудники, другие — наоборот. Для одних фотограф — это инфантильный и ленивый работник, для других — творческий человек со своим взглядом на мир, которого оценят в коллективе.

Говорите о хобби, если для вас это принципиально важно: например, вы серьезно занимаетесь спортом и ради соревнований всегда берете отпуска только в определенные периоды. В остальных случаях заговаривать о хобби стоит, только если вас про него спросили. Да и то — можно кратко ответить, что увлечений, которые помешали бы работе, у вас нет. В конце концов, это касается вашей жизни вне работы.

4. У вас личные проблемы

Работодатели не звери. Но и не психотерапевты. Рассказ о перипетиях судьбы и личных трагедиях ставит интервьюера в неловкое положение: он пригласил кандидата на деловую встречу, а не клиента на сеанс. Пытаться разжалобить ради желанной работы точно не стоит. Редкая компания согласится трудоустроить кандидата, руководтсвуясь таким мотивом. О хорошей должности в этом случае речь не идет.



Если масштаб проблем таков, что влияет на вашу работу, об этом, конечно стоит сообщить. Но не сразу, а после того, как станет ясно, что вы заинтересовали работодателя как профессионал. Например, нужно несколько раз в месяц работать удаленно, так как болеет и требует ухода член семьи. В любом другом случае собеседование — не место для лишних откровений. Если вы и компания подошли друг другу, возможность обсудить личные проблемы у вас еще появится.

5. Вы не хотите терять время — можно сразу к делу?

Излишне самоуверенные кандидаты воспринимают рекрутеров как лишний этап на пути к встрече с руководителем того подразделения, в котором открыта вакансия. И требуют провести сразу к нему. Стоит ли удивляться, что на этом собеседование и заканчивается? Рекрутеры работают в компаниях не просто так — им поручают первичный отсев, чтобы вечно занятые руководители встретились только с теми, кто уже проверен на мотивацию, соответствие принятой в компании корпоративной культуре и прочим требованиям.

Почему россияне работают в отпуске и как перестать это делать На работе мы мечтаем о солнечных пляжах или родной даче и грезим о безмятежных деньках. Дотянуть бы до следующего отпуска... И вот она - долгожданная свобода. Однако половина из нас продолжает работать, даже находясь на заслуженном отдыхе, 21% делает это всегда или часто. Стоит ли удивляться, что многие по окончании отпуска совершенно не чувствуют себя полноценно отдохнувшими?

"Все, о чем вы спрашиваете, и так есть в моем резюме, а остальные вопросы я вообще не понимаю, зачем нужны". Это еще один вид неконструктивной реакции на первичное собеседование с рекрутером. Да, в вашем резюме и так написано об опыте, образовании, компаниях и обязанностях. Но работодатель смотрит, как вы говорите и как себя ведете, иначе бы он не тратил время на интервью. Невозможно оценить профессионала по резюме так, как это можно сделать при личной беседе. Если вам надоело повторять слово в слово резюме, возьмите инициативу в свои руки: расспросите интервьюера про будущую работу. А после расскажете о себе, но уже применительно к тому, что вы узнали об этой работе.