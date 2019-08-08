Молчание — золото: о чем лучше не говорить на собеседовании

Потенциальные работодатели ценят искренность ответов соискателей на собеседовании. И обманывать действительно не стоит — всё равно о вас могут собрать информацию на бывших местах работы. Но не перепутайте собеседование с разговором с самым близким другом, визитом к психоаналитику или исповедью. Есть вещи, которые потенциальному работодателю на интервью лучше не говорить.
1. Вы ненавидите бывшего босса
Или коллег. Или всю компанию целиком: организация прогнила до основания, и вы рады, что выбрались из того клубка змей невредимым.
Подобными эмоциями можно поделиться с близкими людьми, но не проживать их заново перед потенциальным работодателем. Он останется в больших сомнениях: действительно ли в той компании так все ужасно или это с вами что-то не так. А может быть, наоборот, сразу сделает выводы не в вашу пользу, если до этого слышал о той компании только хорошее. Но главное, подобные признания демонстрируют, что кандидат не знаком с элементарным правилом делового этикета: о бывшем работодателе — либо хорошо, либо ничего.
Даже если на прежней работе действительно была куча проблем, упоминайте о них, только если умолчать нельзя (например, с этим были связаны причины вашего увольнения). И максимально сдержанно. Делайте акцент на сухих фактах, не надо эмоций. Если спросят про отношения на предыдущем месте работы, не пускайтесь в подробные объяснения. Говорите больше о себе, чем о неприятном вам человеке.
Например: "Мне нужно было больше полномочий, чтобы хорошо выполнять работу" вместо "Он контролировал каждый мой шаг и не давал дышать". "Я понял, что хочу применить свои знания в другой компании, в новой сфере" вместо "Ужасный коллектив, и компания на ладан дышит!"
2. Ваша жизнь — сюжет для кино или романа
Некоторые кандидаты в ответ на стандартную просьбу рекрутера рассказать о себе любят начать очень издалека — чуть ли не со школы. И рассказывают много подробностей, не имеющих отношения к работе. Университетские успехи важны, если вы вчерашний выпускник. А вот если вы закончили учебу лет 10 назад, то вдаваться в ее подробности не стоит, каким бы успешным студентом вы ни были. То, что вы были капитаном университетской команды "КВН" или что ваш бывший однокурсник сейчас высоко "взлетел" — тоже лишняя инфомация. Сейчас от вас хотят услышать, чего вы добились за последние годы.
Рассказ о себе не должен занимать больше 2-3 минут. Для уверенности отрепетируйте его дома или прокрутите в голове по дороге на собеседование.
3. У вас очень, очень интересное хобби!
Некоторые достигают в своих увлечениях большего, чем на работе. Однако рассказывать о хобби на собеседовании — всегда риск. Предугадать мнение работодателя на этот счет невозможно: он человек со своим мнением и стереотипами.
Одни уверены, что спортсмены — лучшие сотрудники, другие — наоборот. Для одних фотограф — это инфантильный и ленивый работник, для других — творческий человек со своим взглядом на мир, которого оценят в коллективе.
Говорите о хобби, если для вас это принципиально важно: например, вы серьезно занимаетесь спортом и ради соревнований всегда берете отпуска только в определенные периоды. В остальных случаях заговаривать о хобби стоит, только если вас про него спросили. Да и то — можно кратко ответить, что увлечений, которые помешали бы работе, у вас нет. В конце концов, это касается вашей жизни вне работы.
4. У вас личные проблемы
Работодатели не звери. Но и не психотерапевты. Рассказ о перипетиях судьбы и личных трагедиях ставит интервьюера в неловкое положение: он пригласил кандидата на деловую встречу, а не клиента на сеанс. Пытаться разжалобить ради желанной работы точно не стоит. Редкая компания согласится трудоустроить кандидата, руководтсвуясь таким мотивом. О хорошей должности в этом случае речь не идет.
Если масштаб проблем таков, что влияет на вашу работу, об этом, конечно стоит сообщить. Но не сразу, а после того, как станет ясно, что вы заинтересовали работодателя как профессионал. Например, нужно несколько раз в месяц работать удаленно, так как болеет и требует ухода член семьи. В любом другом случае собеседование — не место для лишних откровений. Если вы и компания подошли друг другу, возможность обсудить личные проблемы у вас еще появится.
5. Вы не хотите терять время — можно сразу к делу?
Излишне самоуверенные кандидаты воспринимают рекрутеров как лишний этап на пути к встрече с руководителем того подразделения, в котором открыта вакансия. И требуют провести сразу к нему. Стоит ли удивляться, что на этом собеседование и заканчивается? Рекрутеры работают в компаниях не просто так — им поручают первичный отсев, чтобы вечно занятые руководители встретились только с теми, кто уже проверен на мотивацию, соответствие принятой в компании корпоративной культуре и прочим требованиям.
"Все, о чем вы спрашиваете, и так есть в моем резюме, а остальные вопросы я вообще не понимаю, зачем нужны". Это еще один вид неконструктивной реакции на первичное собеседование с рекрутером. Да, в вашем резюме и так написано об опыте, образовании, компаниях и обязанностях. Но работодатель смотрит, как вы говорите и как себя ведете, иначе бы он не тратил время на интервью. Невозможно оценить профессионала по резюме так, как это можно сделать при личной беседе. Если вам надоело повторять слово в слово резюме, возьмите инициативу в свои руки: расспросите интервьюера про будущую работу. А после расскажете о себе, но уже применительно к тому, что вы узнали об этой работе.