В Ставропольском районе 14-летнего подростка сбила Lada Kalina

В воскресенье, 10 августа, в 13:00 на 16 км автодороги "Тольятти-Ташелка" в Ставропольском районе 30-летний мужчина за рулем Lada Kalina сбил подростка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и наехал на 14-летнего мальчика, который, находясь на обочине дороги, готовился к переходу дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший ребенок "скорой помощью" доставлен в медучреждение Тольятти.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка.
Последние комментарии
