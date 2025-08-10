16+
В Ставропольском районе 14-летнего подростка сбила Lada Kalina В Ставропольском районе Hyundai Solaris сбил пешехода В Жигулевске госпитализировали водителя, слетевшего в кювет В Ставропольском районе на платной дороге загорелась фура со стройматериалами Полиция объявила в розыск водителя, который скрылся с места ДТП

ДТП Происшествия

В Ставропольском районе 14-летнего подростка сбила Lada Kalina

ТОЛЬЯТТИ. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 10 августа, в 13:00 на 16 км автодороги "Тольятти-Ташелка" в Ставропольском районе 30-летний мужчина за рулем Lada Kalina сбил подростка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и наехал на 14-летнего мальчика, который, находясь на обочине дороги, готовился к переходу дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший ребенок "скорой помощью" доставлен в медучреждение Тольятти.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка.

