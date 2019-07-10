Почему россияне работают в отпуске и как перестать это делать

На работе мы мечтаем о солнечных пляжах или родной даче и грезим о безмятежных деньках. Только бы дотянуть до следующего отпуска, и вот она — долгожданная свобода. Однако половина из нас продолжает работать, даже находясь на заслуженном отдыхе, 21% делает это всегда или часто. Стоит ли удивляться, что многие по окончании отпуска совершенно не чувствуют себя полноценно отдохнувшими.

В ходе недавнего опроса на hh.ru работающих соискателей 13% респондентов признались, что часто работают из отпуска, 8% делают это всегда, и 29% — иногда. Выше всего доля тех, кто часто или всегда работает во время отпуска, среди маркетологов и пиарщиков (32%), специалистов по продажам и топ-менеджеров (по 30%), юристов (29%). Но и в других профессиональных сферах есть своя доля трудоголиков. Почему люди продолжают работать, даже когда имеют полное право забыть о рабочих вопросах, не брать трубку, не отвечать на сообщения? У всех свои причины.

По собственной инициативе

Бывает, что острой нужды в работе на отдыхе нет, но человек сам не может от этого отказаться. Что это — проявление безудержной любви к своей профессии или условный рефлекс, выработанный за долгие годы?

Даже если вы влюблены в свою работу, не пытайтесь посвящать этому делу всего себя без остатка. Так легко попасться в ловушку трудоголизма и в конечном счете прийти к выгоранию. Психологи убеждены, что подобная установка вредит как продуктивности работы, так и психическому благополучию. В определенные периоды надо обязательно отдыхать — этот стереотип был заложен в нас еще в школьные годы предвкушением каникулярного отдыха. И хотя у многих отпуск не всегда приходится на летние месяцы, организм все равно нуждается в восстановлении затраченных резервов.

Страх будущих потерь

Не только искренняя вовлеченность в профессиональную деятельность мешает по-настоящему расслабиться — порой кажется, что понятие "стабильность" скоро уйдет в небытие. Треть работающих россиян испытывают постоянный страх потери работы, и управлять этим страхом им достаточно сложно в силу его иррациональности.

Многие признаются, что, находясь в отпуске, испытывают потребность быть в курсе дел на работе. Даже если они не отвечают на телефонные звонки и не ведут переписку с коллегами, мониторинг почты и корпоративного сайта действует успокаивающе.

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Желание все время оставаться на связи частично диктуется довольно наивными представлениями о том, что подобная незаменимость может избавить от возможных проблем. Кто-то резонно опасается, что в его отсутствие предприимчивые коллеги перехватят перспективный проект или потенциального клиента. И, хотя отлично известно, что всех денег не заработать, люди продолжают работать, даже находясь вдали от офиса.

Парадокс, но подобные страхи испытывают отнюдь не те, кто возглавляет списки "первых кандидатов на увольнение". Зачастую им подвержены вполне благополучные и трудолюбивые работники, что свидетельствует о наличии внутренней неуверенности в своей ценности и значимости для компании. Кроме того, сотрудники, однажды уже пережившие внезапное увольнение, могут опасаться повторения этой ситуации уже на новом месте.

Вопреки ожиданиям, работодатели не считают проявлением особой лояльности рабочую активность человека, находящегося в отпуске. На карьерный рост или перспективы дальнейшей работы в компании подобная услужливость практически никак не влияет.

Отсутствие настроя на отдых

Каждый из нас может живо нарисовать картинку идеального отпуска: одним по душе экстрим на горнолыжном курорте, другие вполне счастливы с семьей на даче, а третьи мечтают о жарких странах и пляжных коктейлях. Однако зачастую реальность расходится с идеальными представлениями, все кажется каким-то обманчивым, ненастоящим. Вроде бы вот он, отпуск, а вокруг совершенно ничего не изменилось.

Именно поэтому психологи советуют менять обстановку в первый же день отдыха. Даже если вы не планируете дальние поездки, выбирайтесь хотя бы на природу или устройте себе целый день прогулок и экскурсий по городу.

16 советов о том, как попасть на работу в компанию мечты У многих есть компания мечты - место, где хочется работать. Мечта обычно сопряжена с ощущением невозможности ее осуществить ("Да ну, туда с улицы разве попадешь!"). Для кого-то компания мечты - Google или "Яндекс", для кого-то - Росатом или Газпром-нефть, если судить по <a href="https://rating.hh.ru/rating2018/?from=artcle_24911">рейтингу работодателей России,</a> а для кого-то - Первый канал или аудиторская компания "большой четверки". Как попасть на работу в компанию мечты?

Работа, помимо карьерной и финансовой ценности, а также способа самореализации, для некоторых представляет собой щит, которым можно прикрыться от проблем в личной жизни или взаимоотношениях с окружающими. И такие люди едва ли не с благодарностью воспринимают различные авралы, критические ситуации и необходимость напряженного труда с полной самоотдачей. У них уже не остается ни времени, ни психологических ресурсов решать задачи за пределами офиса, а работа является надежным оправданием.

В отпуске нет никакой необходимости трудиться, и в первые дни вполне естественно чувство дискомфорта — привычные действия не нужны, а иных целей просто нет. Нередко такая установка приводит к профессиональному выгоранию, ведь человек беспрерывно продолжает заниматься рабочими вопросами. Особенно подвержены развитию этого состояния те, кто по долгу службы вынужден контактировать с большим количеством людей.

Неумение расслабиться

В рабочее время необходимо выдавать определенный результат, и даже отпетые симулянты стараются привести свои дела в более-менее приличный вид. Именно поэтому многим так сложно расслабиться в отпуске, где важен сам процесс и удовольствие от него. Если все же возникает сложность с тем, чтобы избавиться от этой привычки, попробуйте сам отдых рассматривать с точки зрения результативности.

- Информационная активность. Желание быть в курсе всего происходящего вокруг вполне объяснимо в офисе: распоряжения руководства, настроение коллег и разбор перспективных проектов заставляют все время находиться в потоке актуальных данных. Если переключиться на "информационную диету" трудно даже в отпуске, загрузите себя различными сведениями о месте, в котором собираетесь отдохнуть. Путеводители и экскурсоводы вам в помощь.

- Будни победителя. Борцам за результат, желающим во всем быть первыми, отлично подойдут активные виды отдыха, требующие выносливости и физической активности. Главное, не фиксируйтесь на цели, а цените каждый момент за его уникальность.

- Результат — это качество. Воспоминания об отпуске ценны тем, что фактически только в это время можно неспешно предаться мыслям, для которых не находилось подходящего момента в течение всего года. Именно умение слышать себя и сознательно замедлить бег времени — то, к чему стоит стремиться. Это как раз тот самый результат, который показывает, насколько качественно вы отдохнули и приготовились к новым карьерным свершениям.



Объективная невозможность оставить работу



А вот это уже очень серьезно. 58% участников опроса на hh.ru признались, что сталкивались с проблемами при планировании отпуска, из них 27% в качестве проблемы отметили, что им не на кого было оставить работу.

Если вы оказались в роли незаменимого сотрудника — это беда. Такой ситуации, когда рабочие процессы нельзя приостановить или отложить, а временно заменить вас некем, быть не должно. Если так случилось, то причин может быть две:

1. Это не ваша проблема, а проблема неорганизованности рабочего процесса в компании. Вы не обязаны быть жертвой такой ситуации, и это повод для серьезного разговора с руководством, а если вам не пойдут навстречу — для поиска новой работы.

2. Это ваша проблема, потому что вы просто боитесь поручить свою работу другим. "Они не справятся", "Никто не сделает лучше меня", "Без меня всё рухнет" — это типичный страх начинающего и очень ответственного руководителя, который еще не научился делегировать обязанности. Нужно учиться это делать, иначе рано или поздно вы столкнетесь с выгоранием либо заработаете проблемы со здоровьем. Помните о том, что переключение на отдых и новые впечатления нужны вашему мозгу, чтобы он работал эффективно. В конце концов, это важно для работы, о которой вы так беспокоитесь.

Анализируйте свою ситуацию — ищите причину и работайте над ее устранением. И — полноценного вам отдыха!