В Самаре водитель, лишенный прав, влетел в бетонный столб, пострадали три человека

В воскресенье, 10 августа, в 17:10 в Промышленном районе Самары 21-летний водитель Ваз-21102 (лишенный права управления, автомобиль снят с регистрационного учета) врезался в световую опору, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили сотрудники Госавтоинспекции, он двигался по проспекту Кирова в направлении ул. Свободы. В районе дома Nº 72а по проспекту Кирова он потерял контроль над автомобилем и врезался в световую опору.
Пострадавшие — водитель и пассажиры 19 и 17 лет — госпитализированы.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!