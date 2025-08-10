В Самаре водитель, лишенный прав, влетел в бетонный столб, пострадали три человека

В воскресенье, 10 августа, в 17:10 в Промышленном районе Самары 21-летний водитель Ваз-21102 (лишенный права управления, автомобиль снят с регистрационного учета) врезался в световую опору, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили сотрудники Госавтоинспекции, он двигался по проспекту Кирова в направлении ул. Свободы. В районе дома Nº 72а по проспекту Кирова он потерял контроль над автомобилем и врезался в световую опору.

Пострадавшие — водитель и пассажиры 19 и 17 лет — госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка.