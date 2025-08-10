На ул. Технической в Самаре "паровозиком" столкнулись 5 машин

В воскресенье, 10 августа, в 18:10 на ул. Технической в Кировском районе Самары столкнулись сразу пять автомобилей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В результате массового ДТП пострадали пять человек — 51-летнрий пассажир Lada Vesta, 47-летний пассажир ВАЗ-2110, пассажиры Lada Kalina — 35-летняя женщина, семилетняя девочка и двухлетний мальчик. Все они направлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка.