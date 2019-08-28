Мамы Самарской области смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках проекта "Мама-предприниматель"

Банк "Открытие" традиционно выступает партнером проекта, организованного "Опорой России", корпорацией МСП и благотворительным фондом Amway "В ответе за будущее". На территории региона проект будет проходить с 30 сентября по 4 октября. До конца 2019 года проект состоится в 50 регионах страны.

Банк "Открытие" активно работает с сегментом малого и среднего бизнеса, а также создает и совершенствует сервисы и услуги для предпринимателей. В фокусе внимания несколько сегментов: женщины-предприниматели и молодежное предпринимательство. Целевая аудитория проекта - женщины, которые только начинают собственный бизнес и которым необходимо развитие компетенций, нужных для запуска собственного бизнеса. Проект объединит сразу три города региона: Самару, Сызрань и Тольятти.

Участницы в течение пяти дней будут формировать стратегию развития бизнеса при поддержке профессиональных тренеров. В программу входит анализ реальных бизнесов от опытных предпринимателей конкретных регионов. В конце состоится финальный конкурс, на котором все участвующие защитят свои бизнес-идеи перед экспертным жюри.

"Сегмент малого и среднего бизнеса - одно из приоритетных направлений для нашего банка. Мы заинтересованы в развитии предпринимательских инициатив и с удовольствием помогаем тем, кто только начинает свое дело. Женское предпринимательство - сегодня эта сфера, у которой есть огромный потенциал. В других регионах мы наблюдаем истории успеха, уверена, что в нашем регионе также много талантов", - отметила управляющий банком "Открытие" в Самарской области Зарина Плукчи.

По итогам обучения экспертное жюри выберет по пять участниц-финалисток в Самаре, Тольятти и Сызрани. Они презентуют свои проекты на заключительном этапе в Самаре, который состоится 4 октября. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей, все участницы смогут воспользоваться возможностью получить бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета, а также обучаться на платформе Open Academy.

В Самаре конкурс состоится в третий раз, в 2018 году свою награду получила семейный психолог Анна Сенницкая за программу по снижению веса. В Тольятти и Сызрани конкурс пройдет впервые. Заявку на участие конкурс можно подать на сайте mama-predprinimatel.ru до 19 сентября. Подробные условия для участников проекта "Мама-предприниматель" - на сайте банка.