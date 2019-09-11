В Новокуйбышевске задержали подозреваемых в серии ограблений женщин

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Новокуйбышевску задержали подозреваемых в совершении серии грабежей у жительниц города, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранителям поступило несколько заявлений от местных жительниц о том, что к ним на улице подбегал молодой человек, срывал с шей золотые цепочки и скрывался. Преступления совершались в первой половине дня в разных районах города. Общая сумма ущерба составила более 100 тыс. рублей.

По каждому факту сотрудники полиции выезжали на место происшествия, делали осмотр, устанавливали наличие камер наружного наблюдения по путям отхода злоумышленника, опрашивали жильцов близлежащих домов, представителей общественных и торговых организаций. Проводили работу с лицами ранее привлекавшимися к аналогичным преступлениям. Отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ "Грабеж".

Несмотря на одинаковый "почерк" преступления, заявительницы по-разному описывали злоумышленников. Сотрудники полиции предположили, что к совершению преступлений могут быть причастны два человека. Оперативники установили личности и места возможного появления предполагаемых преступников. В ходе засадных мероприятий, с небольшой разницей во времени, злоумышленники были задержаны в разных районах города. Задержанные пояснили, что похищенное имущество сбывали в областной столице, а вырученные деньги тратили на собственные нужды. В настоящее время подозреваемые арестованы.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к аналогичным преступлениям. Всем, кто пострадал от действий задержанных, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (927) 014-12-29, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).