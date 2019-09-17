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Преступления Происшествия

Пожилой житель Похвистневского района пойдет под суд за спил 10 лип

ПОХВИСТНЕВО. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистневском районе возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего жителя с. Большой Толкай, подозреваемого в незаконной вырубке деревьев, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранителям от районного лесничего поступила информация об обнаружении незаконной рубки деревьев в лесном массиве в районе Подбельского участкового лесничества. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 10 спилов сырорастущих деревьев породы липа. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 15 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен. По версии полицейских, злоумышленник срубил деревья, распилил их на бревна и на прицепе вывез из леса для личных нужд. Незаконно заготовленную древесину стражи порядка изъяли со двора его частного дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с наложением штрафа в размере до 200 тыс. рублей.

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