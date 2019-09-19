Задержан мужчина,укравший велосипед с речного парома в Самаре

В Самарский линейный отдел полиции обратился 30-летний мужчина с заявлением об угоне велосипеда. Потерпевший из Самары переправлялся в Рождествено, а транспортное средство находилось на судне в месте отстоя.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили 35-летнего подозреваемого, который похитил велосипед с целью последующей продажи.
По данному факту следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. На время его расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.