Задержан мужчина,укравший велосипед с речного парома в Самаре

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В Самарский линейный отдел полиции обратился 30-летний мужчина с заявлением об угоне велосипеда. Потерпевший из Самары переправлялся в Рождествено, а транспортное средство находилось на судне в месте отстоя.

Фото: ГУ МВД по Самарской области