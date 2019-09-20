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Преступления Происшествия

На турбазе в Прибрежном мужчина поссорился с коллегой и поджог его машину

ТОЛЬЯТТИ. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе 30-летнего управляющего одной из местных баз отдыха подозревают в поджоге автомобиля коллеги, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В  дежурную часть поступила информация о том, что на турбазе возле пос. Прибрежный сгорел автомобиль ВАЗ-21102, принадлежащий 48-летней женщине. Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что машиной управляет по доверенности ее 27-летний сын. Мужчина пояснил, что вечером в ходе распития спиртного у него возник конфликт с коллегой. После небольшой потасовки оппоненты разошлись от места застолья в разных направлениях.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Жители поселка указали на управляющего базой отдыха и рассказали, что он что-то нацарапал на капоте автомобиля своего коллеги — экспедитора турбазы, разбил стекла машины и поджег обшивку сидений. Огонь моментально охватил автомобиль, а злоумышленник ушел в сторону леса. Сотрудники полиции осмотрели территорию турбазы, задержали мужчину недалеко от места происшествия  и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Потерпевший предоставил документы, согласно которым ущерб от действий злоумышленника составил 60 тыс. рублей. По данному факту следователем ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Задержанный вину в содеянном признал, раскаялся и пояснил, что правонарушение совершил на фоне распития алкоголя и несогласия по ряду служебных вопросов. В настоящий момент подозреваемый возместил ущерб потерпевшему в полном объеме.

"Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок", — уточняют в областном полицейском Главке.

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