Две лжесоцработницы украли все сбережения у самарской пенсионерки

В Самаре полицейские задержали двух женщин 32 и 28 лет по подозрению в краже у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

12 сентября к правоохранителям обратилась 82-летняя самарчанка. По словам женщины, утром ее обокрали какие-то женщины.

Злоумышленницы встретили жертву возле банка. Пенсионерка — бывший педагог подумала, что узнала в одной из женщин свою ученицу. Во время беседы они представились сотрудницами социальной службы и убедили пострадавшую, что должны попасть к ней в квартиру. Под различными предлогами "соцаботницы" выяснили, где хранятся деньги, отвлекли пожилую самарчанку и похитили все ее сбережения.

Теперь подозреваемые задержаны. Их отпечатки пальцев нашли на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело, женщины заключены под стражу. Полицейские уже установили, что младшая из них причастна к аналогичному преступлению, совершенному в Железнодорожном районе: крупную сумму похитили у 83-летней женщины.