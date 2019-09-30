16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На предпринимателя из Новокуйбышевска заведено уголовное дело за неуплату 8 млн руб. налогов Полиция разыскивает директора "Хадж-Фонда", "кинувшего" паломников в Самаре У жителя Кинель-Черкасского района изъяли 15 кг конопли В Жигулевске иностранец предъявил на проверку ГИБДД поддельные права В Клявлинском районе за кражу аккумуляторов задержали жителей Бугульмы

Преступления Происшествия

Две лжесоцработницы украли все сбережения у самарской пенсионерки

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре полицейские задержали двух женщин 32 и 28 лет по подозрению в краже у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

12 сентября к правоохранителям обратилась 82-летняя самарчанка. По словам женщины, утром ее обокрали какие-то женщины.

Злоумышленницы встретили жертву возле банка. Пенсионерка — бывший педагог подумала, что узнала в одной из женщин свою ученицу. Во время беседы они представились сотрудницами социальной службы и убедили пострадавшую, что должны попасть к ней в квартиру. Под различными предлогами "соцаботницы" выяснили, где хранятся деньги, отвлекли пожилую самарчанку и похитили все ее сбережения.

Теперь подозреваемые задержаны. Их отпечатки пальцев нашли на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело, женщины заключены под стражу. Полицейские уже установили, что младшая из них причастна к аналогичному преступлению, совершенному в Железнодорожном районе: крупную сумму похитили у 83-летней женщины.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6