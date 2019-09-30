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Преступления Происшествия

Лишние этажи в ЖК "Париж" обернулись уголовным делом

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре после прокурорской проверки возбудили уголовное дело из-за лишних этажей в ЖК "Париж". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Фото: google.ru/maps

По данным надзорного ведомства, ООО "ПОСКО" — застройщик многоквартирного двухподъездного жилого дома (секция № 5 дом 2 по генплану) и дома № 2 секция 4 в границах улиц Гастелло, Центральной, Санфировой и Стара-Загоры в Октябрьском районе превысил этажность объектов. В зданиях появились 1-2 лишних этажа, на которые застройщик не получил разрешительную документацию.

Кроме того, квартиры на этих этажах получили дольщики, чьи договоры не прошли государственную регистрацию.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ ("Привлечение средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве, в особо крупном размере").

Помимо этого, из-за несоответствия объектов, возведенных "ПОСКО", техническим и градостроительным регламентам, а также проектной документации прокуратура направила в Октябрьский райсуд иск с требованием к застройщику устранить нарушения. Этот иск находится в стадии рассмотрения.

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