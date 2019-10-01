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Преступления Происшествия

В Самаре задержали мужчину, напавшего на девушку с ножом,

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции областной столицы задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении с ножом на 19-летнюю девушку, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром 27 сентября правоохранителям поступила информация, что от дома № 152 по ул. Братьев Коростелевых в медицинское учреждение доставлена девушка с колото-резанным ранением.
Опрошенная в ходе проверки потерпевшая пояснила, что рано утром шла по улице, когда на нее напал неизвестный мужчина с ножом. Девушка начала активно сопротивляться, почувствовала удар острым предметом, после чего нападающий скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, изъяты и просмотрены записи с камер видеонаблюдения, установлены и опрошены возможные очевидцы происшествия. Ориентировка с описанием примет разыскиваемого доведена до личного состава самарского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии, общественных организаций правоохранительной направленности и размещена в социальных сетях.

В ходе проведенных розыскных мероприятий правоохранители установили личность, а также дом, в котором предположительно мог проживать злоумышленник.Версию полицейских подтвердил один из местных жителей, сообщивший, что он знает адрес проживания предполагаемого преступника. Подозреваемый был задержан в квартире одного из домов на ул. Чапаевской. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений местный житель, в отношении которого сейчас возбуждено уголовное дело.

В настоящее время полицейские проверяют гражданина на причастность к совершению других преступлений, в том числе и против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Всем, кто пострадал от противоправных действий задержанного или стал очевидцем его противоправных деяний, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам в Самаре: 8 (846) 373-76-40, 8 (846) 332-02-02;  в любом регионе России телефон 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России".

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