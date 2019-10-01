В Самаре задержали мужчину, напавшего на девушку с ножом,

Сотрудники полиции областной столицы задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении с ножом на 19-летнюю девушку, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Утром 27 сентября правоохранителям поступила информация, что от дома № 152 по ул. Братьев Коростелевых в медицинское учреждение доставлена девушка с колото-резанным ранением.

Опрошенная в ходе проверки потерпевшая пояснила, что рано утром шла по улице, когда на нее напал неизвестный мужчина с ножом. Девушка начала активно сопротивляться, почувствовала удар острым предметом, после чего нападающий скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, изъяты и просмотрены записи с камер видеонаблюдения, установлены и опрошены возможные очевидцы происшествия. Ориентировка с описанием примет разыскиваемого доведена до личного состава самарского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии, общественных организаций правоохранительной направленности и размещена в социальных сетях.

В ходе проведенных розыскных мероприятий правоохранители установили личность, а также дом, в котором предположительно мог проживать злоумышленник.Версию полицейских подтвердил один из местных жителей, сообщивший, что он знает адрес проживания предполагаемого преступника. Подозреваемый был задержан в квартире одного из домов на ул. Чапаевской. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений местный житель, в отношении которого сейчас возбуждено уголовное дело.

В настоящее время полицейские проверяют гражданина на причастность к совершению других преступлений, в том числе и против половой неприкосновенности и половой свободы личности.