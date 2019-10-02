В Самаре задержали двух мошенниц, обворовывавших пенсионерок

Сотрудники полиции Самары задержали двух 39-летних жительниц Тамбовской области, подозреваемых в совершении ряда имущественных преступлений в отношении пожилых граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратились местные жительницы, у которых из дома были похищены деньги. Как поясняли потерпевшие, две женщины встречали их на улице рядом с продуктовыми рынками и магазинами, представлялись сотрудницами социальной или медицинской служб. После того как злоумышленницы входили в доверие к женщинам, под предлогом выплаты социальных пособий или оказания медицинских услуг, они проникали в жилище к потерпевшим и похищали сбережения пенсионерок. В одном из случаев, лжемедсестры мошенническим путем получили от пожилой женщины деньги и в качестве сдачи за медицинское пособие выдали ей купюры "Банка приколов".

Общая сумма ущерба составила более 220 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции проведены необходимые следственные действия. Собраны материалы, способствующие раскрытию преступления.

27 сентября сотрудниками ОУР ОП № 1 УМВД России по г. Самаре по приметам при отработке одного из рынков города злоумышленницы были задержаны, одна из них ранее судима. В момент задержания у одной из них в сумке обнаружены и изъяты медицинские перчатки и банкноты "Банка приколов".

В ходе опроса задержанные дали признательные показания по всем фактам. В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений.