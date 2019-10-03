В Самаре задержали рецидивиста, ограбившего пенсионерку

В Самаре задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

75-летняя горожанка обратилась в полицию, после того как у нее похитили 20 тыс. рублей. По словам женщины, к ней в квартиру на ул. Чапаевской зашел неизвестный и отобрал деньги.

Как выяснилось, за несколько дней до этого подозреваемый уже приходил к потерпевшей и продал "прибор для измерения расхода электроэнергии".

Вскоре оперативники установили личность подозреваемого — уже имевшего судимость 33-летнего местного жителя и задержали его.

Кроме того, полицейские просят всех, кто пострадал от действий мужчины, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40 (ДЧ УМВД России по Самаре), 8 (846) 332-02-02 (ДЧ отдела полиции № 5 УМВД России по Самаре) или 020 (102 с мобильного).