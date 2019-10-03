16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре за взятку будут судить замначальника отдела судебных приставов Октябрьского района Завобщежитием Самарского энергетического колледжа пожаловалась на вымогательство со студентов В Октябрьске возбудили уголовное дело из-за продажи 7 тыс. бутылок алкоголя без акцизов В Самаре задержали двух мошенниц, обкрадывавших пенсионерок В Самаре задержали мужчину, напавшего на девушку с ножом

Преступления Происшествия

В Самаре задержали рецидивиста, ограбившего пенсионерку

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

75-летняя горожанка обратилась в полицию, после того как у нее похитили 20 тыс. рублей. По словам женщины, к ней в квартиру на ул. Чапаевской зашел неизвестный и отобрал деньги.

Как выяснилось, за несколько дней до этого подозреваемый уже приходил к потерпевшей и продал "прибор для измерения расхода электроэнергии".

Вскоре оперативники установили личность подозреваемого — уже имевшего судимость 33-летнего местного жителя и задержали его.

Кроме того, полицейские просят всех, кто пострадал от действий мужчины, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40 (ДЧ УМВД России по Самаре), 8 (846) 332-02-02 (ДЧ отдела полиции № 5 УМВД России по Самаре) или 020 (102 с мобильного).

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3