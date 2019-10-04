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Преступления Происшествия

В Похвистнево разыскивают мошенника, обокравшего старушку

ПОХВИСТНЕВО. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистнево сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию обратилась 92-летняя местная жительница, заявившая, что 30 сентября неизвестный мужчина, войдя к ней в доверие, похитил у нее деньги.

Стражи порядка установили и опросили свидетелей происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения, собрали необходимые улики, направили ориентировку с приметами подозреваемого оперативным службам. По признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") возбуждено уголовное дело. Ведется розыск предполагаемого злоумышленника.

Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, рост 165 -170 см., худощавого телосложения, славянской внешности, волосы светлые.

Был одет: кепка черного цвета, на которой с левой стороны вертикальная светлая полоса, куртка черного цвета с капюшоном, брюки черного цвета, на ногах белые носки и черные туфли.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить в МО МВД России "Похвистневский", по телефонам: 8(84656) 2-34-69 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России".

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