В Похвистнево разыскивают мошенника, обокравшего старушку

В Похвистнево сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию обратилась 92-летняя местная жительница, заявившая, что 30 сентября неизвестный мужчина, войдя к ней в доверие, похитил у нее деньги.

Стражи порядка установили и опросили свидетелей происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения, собрали необходимые улики, направили ориентировку с приметами подозреваемого оперативным службам. По признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") возбуждено уголовное дело. Ведется розыск предполагаемого злоумышленника.

Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, рост 165 -170 см., худощавого телосложения, славянской внешности, волосы светлые.

Был одет: кепка черного цвета, на которой с левой стороны вертикальная светлая полоса, куртка черного цвета с капюшоном, брюки черного цвета, на ногах белые носки и черные туфли.