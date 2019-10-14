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Преступления Происшествия

Самарца обвиняют в изнасиловании с электрошокером и покушении на убийство

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре предъявлено обвинение ранее неоднократно судимому 33-летнему местному жителю в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

По версии следствия, 20 января 2019 года обвиняемый, находясь в гаражном массиве в Железнодорожном районе Самары, нанес удары электрошокером 31-летней женщине, а затем, угрожая убийством, изнасиловал ее.

Также следователи считают, что тот же мужчина 27 сентября 2019 года примерно в 6 часов, находясь около одного из домов по улице Братьев Коростелевых в Ленинском районе Самары, встретил ранее незнакомую ему 19-летнюю девушку, которой нанес имевшимся у него с собой ножом удар в область грудной клетки, после чего с места происшествия скрылся. Убить девушку ему не удалось лишь потому, что потерпевшей была своевременно оказана медицинская помощь.

"В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса вины своей в совершении преступлений он не признал", - отметили в СУ СК РФ по Самарской области.

Сейчас расследование продолжается, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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