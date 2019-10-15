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Преступления Происшествия

В Тольятти изъято более 1 тыс. литров фальсифицированного алкоголя

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе оперативных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УМВД России по г. Тольятти задокументировали факт оптовой реализации жителем Тольятти фальсифицированной алкогольной продукции без лицензии, сертификатов соответствия и товарно-транспортных накладных, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители осмотрели гаражный бокс на ул. Индустриальной, в котором осуществлялись продажа и хранение товара. В ходе осмотра стражи правопорядка изъяли алкогольную продукцию общим объемом более 1 тыс. литров.

В настоящее время изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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