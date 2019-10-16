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Преступления Происшествия

Задержан мужчина, пытавшийся украсть сумку с деньгами у инкассаторов в Самаре

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 октября, в полицию Самары поступило сообщение о дерзком разбойном нападении на инкассаторскую машину на ул. Управленческий тупик, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: google.ru

По указанному адресу сразу выехали все наряды наружных служб полиции и следственно-оперативная группа. Стражи порядка осмотрели место происшествия, опросили потерпевших, собрали необходимые улики и изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на соседних зданиях.

"Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что злоумышленник в медицинской маске дождался, пока один из инкассаторов покинет машину. После чего проник в салон транспортного средства и распылил газ из перцового баллончика в лицо водителю. Затем мужчина схватил сумку с деньгами в сумме 1,9 млн руб. и попытался скрыться. В ходе завязавшейся борьбы инкассатору удалось сорвать со злоумышленника маску, после чего тот бросил сумку и убежал", — сообщают в областном полицейским Главке.

Чтобы установить личность подозреваемого, правоохранителям понадобилось несколько часов. Им оказался ранее не судимый 35-летний житель Самары. Он был задержан недалеко от своего дома и доставлен в отдел полиции.

В ходе опроса мужчина вину признал и раскаялся. Его задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

В связи со случившимися возбуждено уголовное дело о разбое по по ч. 4 ст. 162 УК РФ. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

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