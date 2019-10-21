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Преступления Происшествия

В Тольятти у жителя Москвы изъяли килограмм наркотиков

ТОЛЬЯТТИ. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Тольятти в ходе отработки оперативной информации задержали 27-летнего жителя Москвы, подозреваемого в причастности к сбыту наркотических веществ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Предполагаемый злоумышленник приехал в Тольятти, и в лесопарковой зоне сделал "закладку". В присутствии понятых правоохранители изъяли полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом и направили его на исследование в Экспертно-криминалистический центр. В результате специалисты установили, что представленные вещества являются наркотическими средствами — мефедрон. Общая масса составила более 1 кг, что относиться к особо крупному размеру. Как установили оперативники, злоумышленник в Интернете приобретал партии наркотиков и через тайники-закладки реализовывал мелкими дозами.

В настоящее время мужчина арестован, по факту незаконного оборота наркотических средств, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Сотрудники полиции выясняют каналы поставки наркотиков.

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