Жителю Жигулевска грозит до двух лет за дорожный конфликт с повреждением зеркала на машине

В полицию Жигулевска обратился местный житель, который рассказал, что малознакомый мужчина умышленно повредил его автомобиль. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб на сумму более 16 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных правоохранителями материалов следует, что преступление произошло в дневное время на проезжей части по ул. Морквашинской. В ходе конфликта злоумышленник подошел к автомобилю заявителя и умышленно нанес один удар ногой по зеркалу заднего вида, после чего уехал.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 29-летний безработный местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину.

В настоящее время отделением дознания О МВД России по Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.