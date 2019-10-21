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Преступления Происшествия

Жителю Жигулевска грозит до двух лет за дорожный конфликт с повреждением зеркала на машине

ЖИГУЛЕВСК. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Жигулевска обратился местный житель, который рассказал, что малознакомый мужчина умышленно повредил его автомобиль. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб на сумму более 16 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных правоохранителями материалов следует, что преступление произошло в дневное время на проезжей части по ул. Морквашинской. В ходе конфликта злоумышленник подошел к автомобилю заявителя и умышленно нанес один удар ногой по зеркалу заднего вида, после чего уехал.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 29-летний безработный местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину.

В настоящее время отделением дознания О МВД России по Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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