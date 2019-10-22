В Тольятти задержали мужчину, прятавшего "закладки" с наркотиками

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе патрулирования улиц Комсомольского района правоохранители обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно. Увидев патруль, он пытался выбросить пакет, который держал в руках, и убежать, но был пойман и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Сотрудники полиции установили личность задержанного. Им оказался безработный, ранее судимый за хранение наркотиков тольяттинец. В пакете, который пытался выбросить подозреваемый, лежала пачка от сигарет с 15 свертками, в которых находился порошок белого цвета. Как показали результаты экспертизы, проведенной в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, изъятым является синтетический наркотик — производное N- метилэфедрона, общей массой 8,860 грамм, что относится к крупному размеру.

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 23 Управления МВД России по городу Тольятти установлено, что наркотик злоумышленник хотел сбыть посредством создания "закладок" на территории Комсомольского района Тольятти.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества.