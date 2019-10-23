Объявлен в розыск подозреваемый в попытке подкупа сотрудника прокуратуры Октябрьского района Самары

3 октября в федеральный розыск объявлен 51-летний гражданин РФ Умар Ягияев, в отношении которого в возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291.1 УК РФ ("Обещание или предложение посредничества во взяточничестве"), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, Умар Ягияев стал фигурантом уголовного дела в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных их сотрудниками, которые зафиксировали передачу им через посредника 1,5 млн руб. сотруднику прокуратуры Октябрьского района Самары. Деньги передавались за изменение меры пресечения его сыну А. Ягияеву и его подельнику М. Степанову, которые обвиняются в краже, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст. 158 УК РФ, а также за оказание содействия в последующем назначении им наказания в виде условного срока.

На основании переданных УФСБ материалов в сентябре 2019 г. СУ СК России по Самарской области возбудило в отношении Умара Ягияева уголовное дело по ч.5 ст. 291.1 УК РФ ("Обещание или предложение посредничества во взяточничестве").

В связи с тем, что Умар Ягияев скрылся от следственных органов и в настоящее время его местонахождение неизвестно, 3 октября он объявлен в федеральный розыск.