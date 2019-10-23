Первого замначальника КбшЖД заподозрили в коррупции

В начале недели сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали человека с 1,2 млн рублей, по оперативным данным, это был посредник, который должен был принести взятку кому-то из руководства Куйбышевской железной дороги.

Под подозрением оказался первый замначальника КбшЖД Дмитрий Атякин - в его рабочем кабинете уже провели обыск. Однако он официально не задержан и никаких претензий ему не предъявлено.

Все имевшиеся в наличии материалы сотрудники ФСБ уже передали в региональный Следственный комитет, где должны принять решение о возбуждении уголовного дела.

Кто станет его фигурантом, до конца не ясно.

По данным собственных источников Волга Ньюс, 1,2 млн руб. платила нефтяная компания за беспрепятственную перевозку своей продукции по железной дороге. А вот кому он должны были передать деньги, предстоит установить и доказать следствию.