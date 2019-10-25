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Преступления Происшествия

В Тольятти обнаружен гараж с 6 тыс. литров контрафактного алкоголя

ТОЛЬЯТТИ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники подразделения ОЭБиПК Управления МВД России по г. Тольятти задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к незаконному производству и хранению этилового спирта и спиртосодержащей продукции, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ходе отработки полученной оперативной информации сотрудники органов внутренних дел осмотрели гаражный бокс, расположенный в Центральном районе города, в котором предполагаемый злоумышленник осуществлял производство и хранение товара. Из помещения стражи правопорядка изъяли 6 тыс. литров алкогольной продукции на общую сумму 100 тыс. рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.3 УК РФ "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Санкции данной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Расследование уголовного дела продолжается, сотрудники полиции выясняют все подробности произошедшего.

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