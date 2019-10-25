Следователи установили, кто убил семью в квартире на ул. Клинической

Советским межрайонным следственным отделом прекращено расследование уголовного дела об обнаружении год назад в квартире на ул. Клинической тел супругов и их двухлетней дочери со следами ножевых ранений, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что 21 ноября 2018 г. около 15:30 в квартире на ул. Клинической обнаружили тела 56-летнего мужчины, его 36-летней жены и двухлетней дочери. Дверь квартиры была закрыта изнутри.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц").

Сначала следствие предполагало, что с семьей мог расправиться по каким-то причинам глава семейства, который потом покончил собой.

Но как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области, следствием установлено, что смертельные ножевые ранения родственникам и себе нанесла женщина. И уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемой.