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Преступления Происшествия

В Кинельском районе детям-сиротам дали квартиры в незаконно построенном доме

КИНЕЛЬ. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинельском районе возбуждено уголовное дело из-за незаконного ввода в эксплуатацию многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

Ранее детям-сиротам предоставили 11 квартир в доме № 4 на ул. Рабочей в пос. Кинельский.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что дом ввели в эксплуатацию без проектной документации. При этом разрешение на строительство и разрешение на ввод здания в эксплуатацию незаконно выдал сотрудник отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района. В результате администрация района необоснованно купила 16 квартир стоимостью 18 млн руб. для детей-сирот.

В результате в отношении должностного лица возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия").

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