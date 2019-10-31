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Спорт

Спартакиада "Самарского Стройфарфора" выходит на финишную прямую

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пятнадцатая спартакиада работников "Самарского Стройфарфора" близится к завершению. На сегодняшний день проведены соревнования в 15 видах спорта, которые выявили лидеров.

Фото: Фото предоставлено ООО "Самарский Стройфарфор"

Открытое первенство среди производственных коллективов стартовало в январе с лыжной эстафеты. В течение года заводские команды соревновались в волейболе, стритболе, бадминтоне, мини-футболе, легкой атлетике, шахматах и шашках, лыжных гонках, теннисе, городошном спорте. В планах на ближайший месяц — баскетбол и дартс. Помимо командных состязаний сотрудники борются за победу в личном первенстве, и каждый может сдать нормы ГТО и получить заветный значок.

В этом году финал спартакиады обещает быть интересным. По итогам прошедших соревнований в лидерах две команды — "Альянс" и "Керамогранит". В заключительных видах спорта между ними и развернется борьба за первое место, кубок и призовой фонд.

К слову, полноправными членами команд могут стать и родственники сотрудников. На предприятии считают, что спартакиада — праздник семейный. Именно поэтому на заводе решили, что участвовать в соревнованиях могут сотрудники и члены их семей, и закрепили это правило в положении о спартакиаде. Так что встретить на футбольном поле или беговой дорожке отца и сына — здесь обыденное дело.

На заводе поддерживают стремление сотрудников вести активный и здоровый образ жизни и создают условия для занятий спортом. Спортсмены участвуют не только в корпоративной спартакиаде. Они успешно защищают честь завода на соревнованиях районного и городского масштаба.

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