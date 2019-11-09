Смена работы чаще, чем раз в год, может помешать выгодному трудоустройству

Изучая резюме кандидата, рекрутеры тщательно анализируют опыт работы, от их внимательного взгляда не утаить частоту смены работодателей и перерывы в стаже.

Сервис по поиску работы Superjob выяснил у работодателей, какие перерывы в работе критичны для трудоустройства и с каким периодом работы можно попасть в черный список "летунов". У соискателей спросили, как часто следует менять работу. В опросах приняли участие представители 500 компаний и 3000 граждан из всех округов России.

Большинство работодателей насторожит резюме кандидата с перерывом в работе от 1 года (31%). Полгода перерыва заставят усомниться в профессионализме соискателя 18% работодателей. 9% менеджеров по персоналу подвергают сомнению компетентность претендента, если его перерыв в работе составляет от одного до трех месяцев. Месяц перерыва в работе лишь для 3% работодателей может стать основанием для сомнений. Столько же представителей кадровых служб считают, что любой перерыв — основание для сомнений в компетенции соискателя (3%). Лишь для 27% работодателей перерывы в работе не являются причиной для сомнений в профессионализме кандидата.

Отношение рекрутеров к соискателям, часто меняющим работу, жестче, чем к кандидатам с разрывами в трудовом стаже. Так, 40% работодателей называют "чересчур подвижными" специалистов, которые меняют работу чаще, чем раз в год. 32% работодателей считают, что часто менять место работы — значит увольняться раз в полгода. Для 10% представителей кадровых служб критична смена работодателей чаще, чем раз в три года. Для 2% работодателей "слишком мобильный специалист" тот, кто меняет работодателя чаще, чем раз в пять лет. Только каждый десятый респондент не считает часто меняющих рабочее место соискателей "летунами".

Проблема: частая смена работы. Как избавиться от образа "летуна" У вас в резюме частая смена работы и стаж на нескольких местах не больше года, а то и меньше полугода? Не стоит удивляться, что ваши запросы остаются без внимания: рекрутеры обычно стараются избегать летунов. Хотя на самом деле частая смена работы далеко не всегда характеризует человека как плохого работника или выдает в нем неуживчивый характер и вечную жажду перемен.

За 9 лет отношение работодателей к перерывам в трудовом опыте соискателей практически не изменилось, а вот отношение к людям, которые слишком часто меняют работу, стало чуть более лояльным: меньшее число рекрутеров считает, что следует сомневаться в компетентности соискателей, меняющих работу каждый год (49% в 2010 году и 40% сегодня).

Перерывы в работе и частота смены работодателей не всегда зависят от воли сотрудника. Однако это вовсе не значит, что современные работники готовы трудиться всю жизнь на одну компанию. Superjob выяснил, как часто, по мнению россиян, следует менять работу по собственному желанию. 22% соискателей придерживаются мнения, что переходить с места на место следует как можно реже. 13% респондентов считают, что работу можно менять не реже, чем раз в 5 лет. По мнению 6% россиян, работодателя следует менять не реже, чем раз в 3 года. О смене работы раз в 10 лет говорили 5% респондентов. 1 из 100 опрошенных полагает, что работу стоит менять ежегодно. Большинство же опрошенных считает, что менять работу нужно по обстоятельствам (48%).

Молодежь до 24 лет и россияне с доходом менее 30 тыс. рублей чаще других считают, что работу следует менять по обстоятельствам (по 53%). Респонденты старше 45 лет чаще всего говорили том, что работу следует менять как можно реже (27%).

Перерывы в трудовом стаже и частая смена мест работы — не приговор. Эксперты Superjob разработали рекомендации по составлению резюме для соискателей, ищущих работу после длительного перерыва:

Как представить в резюме частую смену мест работы, чтобы найти работу быстрее:

И помните: главное правило для соискателей с неидеальным трудовым стажем — честность. Не пытайтесь хитрить. Делайте ставку на ваши личные и профессиональные качества, ценные для будущего работодателя. У вас все получится!