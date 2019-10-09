Проблема: частая смена работы. Как избавиться от образа "летуна"

У вас в резюме частая смена работы и стаж на нескольких местах не больше года, а то и меньше полугода? Не стоит удивляться, что ваши отклики остаются без внимания. Рекрутеры обычно стараются избегать летунов. Хотя на самом деле частая смена работы далеко не всегда характеризует человека как плохого работника или выдает в нем неуживчивый характер и вечную жажду перемен.

Кто такие "летуны" и почему их не любят

Работодатели не спешат нанимать кандидата, который часто меняет работу и не держится на одном месте дольше года. Они опасаются, что:

В первых двух случаях есть риск найма проблемного сотрудника. В двух последних случаях есть риск, что даже при найме хорошего специалиста место снова окажется вакантным буквально через несколько месяцев. Для работодателя это означает экономические потери. Компания тратит время и деньги на поиск и наем персонала. Например, размещение вакансий и доступ к базе резюме на hh.ru для работодателей — платная услуга. Чем чаще приходится искать новых сотрудников, тем больше расходов. Кроме того, отсутствие сотрудника, когда прежний уволился, а новый еще не вышел, осложняет рабочие процессы и может привести к падению доходов или увеличению расходов.

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Адаптация новичка обычно тоже означает для работодателя денежные потери, потому что первое время уходит на знакомство с внутренними процессами, нюансами, если нужно — на обучение. И лишь спустя два-три месяца (а то и больше) новый сотрудник набирает нужный темп, чтобы выдавать результаты, которых от него ждут. При каждом увольнении эти процессы приходится начинать заново.

Именно поэтому "летунов" не любят. Работодатели, которые уже теряли время и деньги из-за таких сотрудников, могут после этого "дуть на воду". Даже если кандидат отлично подходит по опыту и знаниям, блестящий профессионал, но склонен часто менять работу, рекрутер пять раз подумает, звать ли его на собеседование и тем более — приглашать ли его на работу. Конечно, если у вас в резюме только один случай быстрого увольнения, при том что на остальных местах вы работали года по три и более, это не проблема. Но, если таких историй две-три и больше, это уже может создать определенный образ.

Однако признаки неблагонадежности могут быть ложными. Вполне ответственный работник, вовсе не склонный "скакать" с места на место, может создавать такое впечатление в силу обстоятельств. На то есть несколько типичных причин.

1. Увольнение из проблемной компании

Кто-то устраивается в стартап, соблазнившись блестящими перспективами, но бизнес не взлетает и закрывается в первый же год или замораживается на неопределенный срок. А кто-то приходит работать всерьез и надолго в компанию, которая со стороны кажется стабильной, но быстро обнаруживает, что на самом деле она уже в стадии умирания. Вскоре приходится искать новую работу.

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При этом финансовые проблемы обычно начинаются задолго до того, как бизнес официально начинает процесс банкротства. Одними из первых это ощущают сотрудники, у которых начинаются перебои с выплатой зарплаты. А если компания или предприниматель рассчитывается с персоналом вчерную или по серым схемам, то люди сталкиваются с проблемой не только задержек зарплаты, но и заметного сокращения ее размера, получая фактически только белую часть.

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Разумеется, в такой ситуации люди увольняются и ищут лучшей доли, не дожидаясь официальной ликвидации работодателя (до этого момента может быть еще далеко). Не всем везет — на новом месте история может повториться.

Так можно вынужденно поменять два-три места работы за год. Если потом пытаться устроиться в серьезную белую компанию в том сегменте рынка или регионе, где серые и недобросовестные работодатели не настолько типичная история, как там, где вы работали раньше, то по резюме о вас может сложиться впечатление ненадежного кандидата.

Что делать. Описывая в резюме свой опыт работы, сделайте в конце небольшой абзац про причины увольнения.

Пример:

Причины увольнения: финансовые трудности у работодателя (длительные перебои с расчетами по зарплате).

Причины увольнения: закрытие бизнеса.

Еще один вариант: можно объяснить причины частой смены работы в сопроводительном письме.

В любом случае важно быть честным. Не стоит наговаривать на бывшего работодателя, если на самом деле проблем в компании не было — потенциальный новый работодатель может это проверить.

2. Чисто формальная смена работы

Разделение единого бизнеса на несколько юридических лиц, формальная ликвидация компаний и создание новых — всё это нередкие истории в нашей действительности.

В результате бывает, что человек, работая фактически у одного и того же работодателя, по записям в трудовой книжке за это время раз пять увольнялся и устраивался в новые компании. Если переписать все места и периоды работы в резюме, получится портрет типичного "летуна".

Что делать. Объясните в резюме или сопроводительном письме, что фактически работали у одного работодателя, просто бизнес-структура состояла из нескольких юридических лиц.

3. Проектный (временный) характер работы

У вас было несколько случаев, когда вы брались за работу, которая изначально имела краткосрочный (проектный) характер. Например, вас пригласили поработать по срочному трудовому договору или гражданско-правовому только для подготовки какого-либо временного проекта или для выполнения определенного этапа работ. Либо вас приняли для временной замены отсутствующего постоянного сотрудника (на "декретную ставку", на время долгого отпуска и так далее).

Что делать. Объясните в резюме, что у этой работы был изначально временный (проектный) характер.

4. Увольнение от недобросовестного работодателя

Грубое нарушение прав, тяжелые условия работы, невыполнение договоренностей о зарплате, режиме работы, функционале, нездоровая психологическая обстановка в коллективе, чувство отторжения от принятой в компании корпоративной культуры — всё это разумные и уважительные причины, чтобы не задерживаться на новом месте.

Как отвечать на вопрос "Почему вы ушли с прежней работы?" Этот вопрос — один из самых нелюбимых у соискателей и самых любимых у рекрутеров. В вашем ответе важна не только суть (причина увольнения), но и то, как вы эту суть преподнесете. Ответ показывает вашу мотивацию, умение выходить достойно из непростой ситуации и демонстрирует, владеете ли вы нормами делового этикета. А еще это тест на умение быть лояльным к работодателю.

Но об этих причинах скорого увольнения вряд ли стоит писать в резюме — о подобных вещах лучше говорить очень аккуратно, даже когда о них спрашивают на собеседовании.

Кроме того, одно дело, если у вас единичная история такого неудачного устройства на работу и совсем другое — если таких ситуаций было несколько. Конечно, в жизни всякое случается, но у рекрутера может невольно возникнуть впечатление, что, возможно, истинная проблема — в кандидате. Например, в завышенных ожиданиях от работы или неуживчивом характере.

Что делать. Можно объясниться в сопроводительном письме, не вдаваясь в детали. А подробное объяснение оставить для собеседования.

Пример:

Предвижу, что по моему резюме может сложиться впечатление, будто я склонна часто менять работу, но на самом деле это не так. Мой стаж работы на трех последних местах оказался недолгим по объективным причинам — готова объяснить их при личной встрече и представить рекомендации от моего руководства и бывших коллег. Я предпочитаю долгую работу и глубокое профессиональное развитие в рамках одной компании с развитой корпоративной культурой.

Важно, чтобы ваше сопроводительное письмо не состояло исключительно из оправданий по поводу частых смен работы. Его можно этим объяснением закончить, а вот основным содержанием должно стать убедительное обоснование, чем вы с этой работой идеально подходите друг другу.

Совет для всех случаев

Объяснение объективных причин частых смен работы в идеале лучше подкрепить хорошими рекомендациями от бывших руководителей и коллег — как с этих "мимолетных" мест работы, так и с предыдущих. Впечатление о кандидате всегда складывается из суммы фактов — прекрасно, если вы сможете привести факты в свою пользу.

Подумайте, кто из бывших коллег мог бы охарактеризовать вас как надежного и мотивированного профессионала. Не "по дружбе" или в качестве одолжения, а потому, что у них действительно есть основания для такого мнения — в совместной работе с этими людьми вы показали себя именно так. Например, помогли вытянуть проект во время аврала, на пару месяцев дополнительно взяли на себя работу внезапно уволившегося или заболевшего сотрудника и так далее.

Свяжитесь с ними и спросите, не будут ли они против, если потенциальный работодатель позвонит им с вопросом о вас. В резюме и сопроводительном письме можно отметить, что вы готовы предоставить рекомендации. А на собеседовании дать контакты тех, кто согласился вас отрекомендовать.

Если у вас есть сомнения, как воспринимается с точки зрения работодателя ваш опыт, описанный в резюме (все-таки частая или нормальная периодичность смены работы — понятие относительное), можно попросить профессионалов взглянуть на него. И дать рекомендации.