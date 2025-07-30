От вершков до корешков: КонсультантПлюс рассказали, как разобраться в цепочке сделок с НДС

ООО А продало ООО Р 40 тысяч тонн подсолнечника. За что ожидало оплату 2 с небольшим миллиона рублей. Но не дождалось. Оказалось, что ООО Р продало подсолнечник своему покупателю, а у того возникли проблемы. Налоговая сообщила, что по всей цепочке выявлен несформированный источник для вычета НДС. Покупатель пораскинул мозгами и выбрал беспроигрышный вариант: вместо того, чтобы спорить с налоговой отказался от заявленных вычетов, сдал уточненку, а 1,892 миллиона НДС взыскал в качестве убытков со своего продавца — ООО Р. В том судебном споре ООО А привлекалось в качестве третьего лица.

ООО Р решило судиться по цепочке дальше. Кто виноват в отказе в вычете? Его продавец — ООО А! Отправили ему предложение устранить выявленные обстоятельства и деловые риски с контрагентами. ООО А не ответило, что послужило основанием для направления в его адрес уведомления об отмене принятия к вычету суммы НДС, а также о намерении ООО Р оплатить недоимку. Затем ООО Р потребовало зачесть свой долг по оплате подсолнечника в счет убытков по невозмещенному НДС по прошлым поставкам.

ООО А, конечно, настаивало, что оно ни при чем. Суды стали разбираться. С вопросом о необходимости оплаты поставки подсолнечника сомнений не возникло. Но и с НДС разбирались недолго. Судам ведь нужны железобетонные доказательства. А что оказалось в наличии? Согласно уведомлениям налогового органа о вызове налогоплательщика, направленным в адрес ООО Р, обстоятельства наличия несформированного источника по цепочке НДС выявлены по взаимоотношениям с ООО П и ООО А. Где сказано, что именно ООО А должно отвечать за всех?! Понятно, что участнику сделки виднее, но суду нужны факты. В предыдущем судебном решении также не установили факт вины именно ООО А.

Налоговая часто проверяет наличие источника возмещения не у конкретных контрагентов, а по цепочке сделок. Понятно, что организация обычно знает "кто виноват". Но нужны доказательства и аргументы, особенно если инспекция виновного не назвала или предложила на выбор нескольких. А то получится, что со среднего звена все взыскали, а первые ответственности избежали. Цена вопроса: 1 891 927,73 руб.

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