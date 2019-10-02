Поколение Z и работа: как совместить несовместимое

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил отношение представителей поколения Z к помощи родственников в трудоустройстве. В социологических опросах приняли участие 1600 россиян моложе 21 года из всех округов России.

По данным Superjob, 42% представителей поколения Z считают, что родители не должны помогать детям в трудоустройстве. Каждый четвертый отмечает, что родители должны помогать в поиске вакансий. 24% представителей поколения Z полагают, что родители должны помогать искать работу через знакомых и родственников. 6% готовы доверить родственникам телефонные переговоры с работодателем. 4% респондентов считают, что родителям необходимо ходить вместе с ребенком на собеседования. Среди прочих вариантов участия родителей в трудоустройстве молодые люди отмечали помощь советом, поддержку и мотивацию (4%).

Чтобы найти интересную работу, руководитель направления "Карьера и профориентация" Superjob Ксения Большакова рекомендует представителям поколения Z для начала определиться с направлением. Чтобы понять, что вам ближе, читайте книги и блоги, отмечайте интересное, участвуйте в различных мероприятиях, сделайте проект, в котором все роли возьмете на себя - от идеи до реализации.

Изучайте технологии и прокачивайте навыки самостоятельно

В вузе вас знакомят с теорией, а работодателю нужна практика. В вуз приходят лекторы из реальных компаний? Не пропускайте их лекции! Учитесь даже тогда, когда едете в автобусе. Гуглите: на просторах Интернета вы найдете краткие курсы почти по любому направлению с практикой и сертификатами (это тоже важно). Помните: ответственность за знания - только на вас. Выберите направление, создайте план, по которому постепенно будете осваивать инструменты, языки и т.д.

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Делайте проекты

Вам нужен именно опыт, который можно показать работодателю. Где брать проекты? Лабораторные или курсовые работы - отличное поле для практики. Изобретайте "велосипеды", так вы быстрее разберетесь в предметной области. Помните: пока вы спите и отсиживаетесь на парах, кто-то прокачивает портфолио.

Прокачивайте soft skills

Зачем нужны гибкие навыки? Как минимум затем, чтобы общаться с командой на равных. А еще чтобы планировать время и задачи, ставить правильные цели, быть ментором и управлять эмоциями. Soft skills помогут выступать на конференциях, рассказывать о победах и задачах, над которыми вы работаете. Помните: сегодня большинство продуктов разрабатывают в командах. Быть командным игроком, который не умеет слушать, задавать вопросы и доказывать свою точку зрения, очень сложно.

Общайтесь с работодателями

Часто работодатели ходят в университеты на ярмарки вакансий, приглашают на практику, читают лекции и ведут семинары. Отмечайте такие компании, составьте список интересных работодателей.

Создайте резюме, чтобы получать подборки вакансий для начинающих специалистов. Из них как минимум можно понять, чего именно ждут работодатели. Откликайтесь и ходите на собеседования.

Помните: присматриваться к работодателям и вакансиям нужно с первых курсов. Ваша работа на период учебы - подготовить себя к требованиям рынка.

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Будьте честными и научитесь разговаривать с работодателем на его языке

Да, вначале кажется, что опыта недостаточно. Это нормально! Указывайте в резюме те навыки и технологии, которыми действительно владеете. На собеседовании обязательно об этом спросят, и лучше честно сказать, с чем не сталкивались и о чем не знаете.

Помните: работодатель понимает, что вы начинающий. На собеседовании он хочет понять, впишетесь ли вы в команду и для какого из проектов подойдете. А еще он хочет видеть перед собой человека ответственного и коммуникабельного. Покажите это, и результат не заставит себя долго ждать!

Работодателю тоже будет интересно узнать, как взаимодействовать с поколением Z. Эксперт дает несколько советов.

Предлагайте интересные задачи

Люди поколения Z боятся однообразия и того, что взрослая жизнь будет лишена ярких впечатлений. Постарайтесь заинтересовать "зетов". Дайте возможность в рабочее время учить английский или осваивать новую технологию, которая скоро пригодится на проекте. Предложите поучаствовать в митапе, назначьте молодому сотруднику ментора - старшего коллегу, который привьет интерес к делу и поможет развиваться.

Давайте сразу несколько задач

"Цифровые дети" привыкли потреблять разнообразную информацию маленькими кусочками и делать это непрерывно. Кроме того, "зетам" комфортно узнавать новое из нескольких каналов одновременно. Они смотрят передачу и тут же гуглят что-то незнакомое; выбирая продукты, слушают подкаст - иначе им становится скучно. Поскольку мозг приучен к быстрой обработке информации, им неуютно, когда информации поступает мало. Смело давайте "зетам" сразу несколько задач - они не станут тратить рабочее время впустую!

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Не сковывайте рамками графика

"Зеты" критично относятся к графику "с 9 до 6 в офисе". Выполнять задачи и общаться с коллегами можно с помощью ноутбука. Так ли уж важно находиться определенное количество часов в каком-то месте, чтобы выдать результат? Если в вашей компании есть такая возможность, не загоняйте молодых сотрудников в рамки графика, ведь главное в работе - чтобы она была выполнена качественно и в срок.

Чаще давайте обратную связь

Для людей поколения Z одобрение крайне важно - не только в соцсетях, но и в реальной жизни, в том числе на работе. Отсуствие фидбека выбивает их из колеи, поэтому не скупитесь на обратную связь. Это не значит, что их нужно постоянно хвалить, просто почаще замечайте, что они делают, и будьте искренни. Не верьте, если вам говорят о "потерянном поколении", которое "только и делает, что сидит в телефонах". Если знать о сильных сторонах "зетов", с ними можно отлично сработаться.