Больше половины студентов планируют работать по специальности

В преддверии Дня знаний служба исследований HeadHunter опросила 5509 российских соискателей об их отношении к высшему образованию и критериях выбора вуза. А также о том, довольны ли своим образованием и работают ли по специальности те, кто учебу уже закончил.

Лишь 13% респондентов HeadHunter не получали высшего образования и не собираются получать его в будущем. Из них больше половины (52%) после школы решили получать среднее специальное образование, а 38% сразу начали работать. При этом 45% тех, кто не стремится к диплому о высшем образовании, сходятся во мнении, что он не гарантирует успешного трудоустройства, а еще 44% считают получение высшего образования пустой тратой времени, потому что, по их мнению, всему можно научиться на работе.

Распределение ответов на вопрос: почему вы решили не получать высшее образование?

Большинство соискателей (85%), независимо от того, есть у них высшее образование или нет, планируют повышать уровень знаний и улучшать свои навыки с помощью дополнительного образования (на онлайн-курсах, тренингах, читая литературу и так далее).

Выше всего доля среди тех, кто точно собирается повышать уровень знаний, в сферах ИТ (70%), искусства и массмедиа (68%), строительстве и недвижимости (61%), в маркетинге и PR, а также в управлении персоналом (по 60%).

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Соискателей, которые уже получили высшее образование или получают его сейчас, спросили, по каким критериям они выбирали вузы. Главным критерием стало наличие в вузе учебной программы по выбранной специальности — его назвали 58% опрошенных. Причем среди нынешних студентов доля выбравших этот вариант выше (75%), чем среди уже получивших высшее образование (у них — 54%). И больше половины (61%) нынешних студентов собираются потом работать по специальности.

На втором месте среди критериев выбора — престижность вуза (этот вариант ответа выбрал 31% респондентов), на третьем — мнение родителей (24% респондентов).

Причем нынешние студенты в выборе более самостоятельны, чем те, кто уже отучился. Из первых от мнения родителей зависели только 16%, тогда как из уже отучившихся таких 26%. Разница заметна и в таких критериях, как отзывы выпускников и место вуза в различных рейтингах: нынешние студенты полагались на них больше, чем те, кто уже получил высшее образование.

Каждый третий соискатель лишь отчасти доволен своим высшим образованием. Среди уже получивших диплом доля довольных несколько выше, чем среди тех, кто учится сейчас (45% против 35%). Но среди студентов выше доля тех, кто затруднился ответить на вопрос.

Больше всего доля довольных высшим образованием среди топ-менеджеров (62%), меньше всего — среди представителей туристической и ресторанной сферы (32%).

Существенная доля соискателей, уже получивших высшее образование (41%), работает не по специальности. Выше всего эта доля в сфере продаж (70%) и среди административного персонала (64%).

Из тех, кто работает не по специальности, больше половины (54%) пытались это делать, но затем бросили: выше всего эта доля у тех, кто сейчас трудится в транспортной сфере (73%) и в производстве (62%).

Чаще всего переставали работать по специальности из-за: