Куда берут на работу самарских студентов

Временное трудоустройство на летних каникулах - это возможность заработать первые деньги и первую строчку в резюме. Такая подработка может материально поддерживать студентов до получения диплома или даже стать началом карьеры. На какие вакансии принимают молодежь в Самарской области, выяснили в Авито Работе.

Для временной подработки студентам подойдут предложения для кандидатов без опыта и специальности. Среди них можно подобрать варианты с еженедельными или ежедневными выплатами, удобным сменным графиком и частичной занятостью. Если же главная цель трудоустройства - не деньги, а приобретение профильных навыков, то лучше подыскать место в сфере, связанной с будущей профессией, рекомендуют эксперты.

"Работодатели охотно принимают молодежь на различные должности, и к лету число таких предложений обычно растет - предприятия и организации готовы переложить на студентов часть обязанностей сотрудников, ушедших в отпуска. Да и в целом количество вакансий для соискателей без опыта постоянно увеличивается. К примеру, в Самаре за год их стало больше в шесть раз", - говорит руководитель по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков. Эксперт отмечает, что вакансии для студентов можно подобрать во всех группах профессий, а медианная зарплата, которую предлагают сейчас работникам без опыта в Самаре, составляет 27 тыс. рублей. Для ускорения поиска на Авито есть специальные фильтры, и обратиться к работодателю можно без резюме.

Самые популярные вакансии для студентов - курьеры, промоутеры, операторы call-центров, продавцы, работники сетей быстрого питания. Сотруднику фастфуда обещают платить 26 тыс. руб. в месяц, его научат готовить бургеры и работать с кассой, предоставят питание и возможность выбрать гибкий график, который после начала учебы можно совмещать с занятиями. Кстати, многие известные компании принимают учащуюся молодежь и предлагают удобные для работы смены. К примеру, "Ростелеком" на таких условиях подыскивает консультанта по заключению договоров на услуги Интернета, ТВ и телефонии, а "Магнит" - продавца на выкладку товаров и обслуживание покупателей на кассе.

В летнее время можно найти много вариантов временной подработки на свежем воздухе. Озеленителя студии ландшафтного дизайна направят на посадку и прополку растений, покос травы и другие работы. Примерно те же обязанности поручат работнику питомника растений. Один час такого труда оценивается в 100-150 рублей. Любители животных могут поработать в зоогостинице, где будут ухаживать за собаками, выгуливать их и кормить. Зарплата за одну смену составит 900 рублей.

В базе вакансий есть предложения и для желающих применить свои творческие способности. Администратор-актер квеста может работать по свободному графику. Он будет встречать гостей, исполнять роль игрового персонажа и поддерживать порядок в помещениях. Если подработка понравится, ее в дальнейшем будет легко совмещать с учебой. А участие в съемках фото- и видеорекламы в качестве актера массовки займет всего неделю, причем приходить на площадку можно не каждый день. Также на короткое время подыскивают консультанта на выставку роботов. Он будет рассказывать об экспонатах юной аудитории, так что умение ладить с детьми обязательно пригодится.