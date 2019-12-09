Интервью со звездами: как устроена академия "Крутые дети" в "Кошелев-Проекте"

Район "Кошелев-Проект" — это новые возможности не только для взрослых, но и для самых маленьких жителей. Специально для них Антон Иванов вместе с женой открыл академию "Крутые дети", где учит ребят со всей Самары, в том числе и из "Кошелев-Проекта", брать интервью у звезд российской эстрады и кино, петь и выступать на сцене:

"Звезды с удовольствием соглашаются на интервью с нашими детьми. Иногда такие встречи длятся несколько часов, потому что с ребятами, и правда, интересно общаться. Самое главное, что журналистский и актерский опыт они могут получить совершенно бесплатно".

В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Антон рассказал, почему решил открыть студию для детей, чему обучают в академии, и с какими звездами уже удалось пообщаться ученикам.