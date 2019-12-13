16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Луцкой в Самаре временно ограничат движение У Самарской рыбоохраны сменился начальник Из-за долгов за тепло 12 УК Самары могут лишиться лицензии Житель Самарской области за самовольно занятый земельный участок заплатил штраф в 100 тыс. рублей Бизнесмены Самары выступили с предложением не эвакуировать автомобили, если они не мешают движению

Общество

Бизнесмены Самары выступили с предложением не эвакуировать автомобили, если они не мешают движению

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 156
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области предприниматели предложили изменить меры по наказанию водителей за нарушение правил парковки. Идея принадлежит ассоциации некоммерческих предпринимателей региона "Взаимодействие". Ее повторно рассмотрели в четверг, 12 декабря, на заседании комитета по транспорту Самарской губернской думы, пишет samara.kp.ru.

"При массовой эвакуации машин создаются заторы на дорогах. Отправлять автомобили на штрафстоянки нужно только тогда, когда они мешают другим участникам движения. В иных случаях можно обойтись штрафом. Фиксировать нарушения правил парковки можно с помощью установленных на дорогах видеокамер", - заявил на заседании исполнительный директор ассоциации Николай Тарабин.

Также предприниматели отметили, что сейчас в эвакуации машин прослеживается коррупционная составляющая. Сотрудники ГИБДД и организации, которые занимаются эвакуацией авто, слишком тесно взаимодействуют друг с другом. Та компания, которую назначают сотрудники полиции, зачастую берет за свои услуги больше, чем обычные эвакуаторщики.

По итогам заседания депутаты решили рассмотреть данное обращение на заседании общественной комиссии по автомобильным дорогам при профильном комитете губдумы.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5