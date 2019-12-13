Бизнесмены Самары выступили с предложением не эвакуировать автомобили, если они не мешают движению

В Самарской области предприниматели предложили изменить меры по наказанию водителей за нарушение правил парковки. Идея принадлежит ассоциации некоммерческих предпринимателей региона "Взаимодействие". Ее повторно рассмотрели в четверг, 12 декабря, на заседании комитета по транспорту Самарской губернской думы, пишет samara.kp.ru.

"При массовой эвакуации машин создаются заторы на дорогах. Отправлять автомобили на штрафстоянки нужно только тогда, когда они мешают другим участникам движения. В иных случаях можно обойтись штрафом. Фиксировать нарушения правил парковки можно с помощью установленных на дорогах видеокамер", - заявил на заседании исполнительный директор ассоциации Николай Тарабин.

Также предприниматели отметили, что сейчас в эвакуации машин прослеживается коррупционная составляющая. Сотрудники ГИБДД и организации, которые занимаются эвакуацией авто, слишком тесно взаимодействуют друг с другом. Та компания, которую назначают сотрудники полиции, зачастую берет за свои услуги больше, чем обычные эвакуаторщики.

По итогам заседания депутаты решили рассмотреть данное обращение на заседании общественной комиссии по автомобильным дорогам при профильном комитете губдумы.