В Самарской области ожидается теплая и ветреная погода

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Устойчивый западно-восточный перенос продолжает поставлять на материк теплую и влажную воздушную массу с Атлантики. Поэтому на территории Средней Волги сохранится повышенный температурный режим, местами пройдет небольшой снег. В понедельник, с приближением фронтального раздела, ожидается усиление ветра, небольшой и умеренный снег, повышение температуры воздуха до нулевых значений, сообщает Приволжское УГМС.