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Общество

В Самарской области ожидается теплая и ветреная погода

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Устойчивый западно-восточный перенос продолжает поставлять на материк теплую и влажную воздушную массу с Атлантики. Поэтому на территории Средней Волги сохранится повышенный температурный режим, местами пройдет небольшой снег. В понедельник, с приближением фронтального раздела, ожидается усиление ветра, небольшой и умеренный снег, повышение температуры воздуха до нулевых значений, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 13 января, днем облачно. Небольшой местами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. МЧС региона просит граждан быть внимательными и осторожными.
Во вторник, 14 января, ночью облачно. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха -4...-9 °C. Местами гололедица. Днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Местами гололедица.
В среду, 15 января, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Местами гололедица. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Местами гололедица.
 

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