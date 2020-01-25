В регионе ожидается сильный ветер и метель

По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", ночью 25 января местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра 15-20 м/с и метель при видимости 500-1000 м. Такая же погода сохранится утром и днем 26 января.

Чтобы избежать несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов;

ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:

в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;

держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;

у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области — 8 (846) 337-72-82.