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Общество

В регионе ожидается сильный ветер и метель

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", ночью 25 января местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра 15-20 м/с и метель при видимости 500-1000 м. Такая же погода сохранится утром и днем 26 января.

Чтобы избежать несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

  • при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
  • важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
  • если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов;
  • ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:

  • в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;
  • держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;
  • у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области — 8 (846) 337-72-82.

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